Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, lors du lancement des travaux d’aménagement de l’agropole du Loukkos le 26 août 2022. © DR.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué, jeudi à Larache, que les travaux d’aménagement de la première tranche de l’Agropole du Loukkos arrivent à leur fin.

« Les travaux d’aménagement de la première tranche de l’Agropole du Loukkos seront bientôt achevés, notamment les infrastructures, les équipements et la vente », a fait savoir M. Sadiki, dans une déclaration à la presse, lors de sa visite de plusieurs projets de développement agricole dans la province de Larache.

Cette visite a été l’occasion de s’arrêter sur l’avancement des travaux de construction du qualipôle, qui réunira tous les services relatifs à la qualité et au contrôle des produits agricoles et dont les travaux devraient s’achever en mars, a-t-il poursuivi, ajoutant que ce projet structurant en matière de chaîne de production agricole, vise à rapprocher les professionnels et les producteurs des différents services liés à la qualité et permettra de donner une réelle valeur ajoutée aux produits, tout en encourageant la création d’emploi.

Et d’ajouter que le qualipôle, considéré comme un modèle de convergence entre le ministère, la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima et d’autres partenaires impliqués dans le financement du projet, devrait inclure les institutions et instances chargées de la sécurité sanitaire, de la recherche agronomique, du contrôle de la qualité et de la coordination des exportations, afin de rapprocher le ministère des professionnels et des producteurs.

D’un coût global de 97,8 millions de dirhams, le qualipôle s’étale sur une superficie de 2 hectares au sein de l’Agropole du Loukkos et fournira un large éventail de services de proximité aux entreprises agroalimentaires, notamment la délivrance de certificats d’exportation, les analyses de laboratoire, ainsi que des conseils spécialisés dans le domaine agricole.

Par ailleurs, M. Sadiki a visité une exploitation agricole de pomme de terre d’une superficie de 5,18 Ha ainsi qu’un entrepôt frigorifique de stockage de pomme de terre d’une capacité de 7000 T, au niveau la commune territoriale Laouamra dans la Province de Larache et ce, dans le cadre du suivi de la production de la pomme de terre.

Les cultures maraichères occupent une place importante dans l’assolement pratiqué au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec une superficie de 58.880 ha, dont 14.200 ha dédiée à la culture de la pomme de terre, soit 24% de la superficie globale cultivée en maraichage et 60% de la superficie est réalisée au niveau du périmètre du Loukkos.

Le périmètre du Loukkos dispose d’un potentiel important en matière de terrains agricoles irrigués avec une superficie qui dépasse 45.000 Ha, en plus de ressources hydriques importantes et d’équipements hydro-agricoles modernes.

Il est également caractérisé par des conditions climatiques favorables au développement de différentes cultures, notamment les cultures maraichères, les fruits rouges, les cultures fourragères et les arbres fruitiers.

Le périmètre du Loukkos se distingue, aussi, par la diversité des cultures maraichères, en l’occurrence, la culture de la pomme de terre qui occupe une part importante dans le programme annuel des cultures. Les superficies annuelles dédiées à la pomme de terre sont autour de 9.000 ha, réparties en deux saisons.

S’agissant de la campagne actuelle, une augmentation a été enregistrée en termes de superficie emblavée en pomme de terre d’arrière-saison de + 12% par rapport à la campagne précédente et une augmentation du rendement moyen de plus de 25% (30 tonne/ha).