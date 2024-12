L’ancien chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani s’est félicité, dimanche, de la prise d’Alep, la deuxième ville de Syrie, par les jihadistes et les factions rebelles alliées, après une offensive éclair contre les forces du régime de Bachar al-Assad. L’ancien SG du Parti justice et développement (PJD) a qualifié cet événement de «victoire glorieuse».

Saad Dine El Otmani a écrit un post Facebook controversé ce dimanche: «Gloire à Celui qui change les situations, les événements en Syrie s’accélèrent… Les déplacés d’hier, venus de leurs villes et villages – qui étaient des enfants et des jeunes – reviennent victorieux dans l’opération #Riposte_à_l’agression, accomplissant un rêve et un espoir qu’ils pensaient impossibles, que Dieu a facilité avec le changement des circonstances.»

L’ancien chef du gouvernement fait référence à l’attaque éclair lancée mercredi dernier par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dominée par l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, et leurs alliés, des rebelles syriens. Il s’agit d’une première depuis 2016, lorsque la ville avait été reprise par le régime syrien après la défaite des combattants islamistes radicaux.

Les factions de l’opposition ayant mené cette attaque actuelle sont dirigées par HTS, classé organisation terroriste à l’échelle internationale. Son prédécesseur, Jabhat al-Nusra, était lié directement à Al-Qaïda.

Dans son message, El Otmani a comparé l’attaque sur Alep, qualifiée de «réponse à l’agression», à l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» lancée le 7 octobre 2023 par la résistance palestinienne à Gaza, menée par le Hamas, contre Israël.

«La Réponse à l’agression est comme le Déluge d’Al-Aqsa, les deux recherchent la liberté et la dignité de leurs peuples. Et les événements d’aujourd’hui auront un grand impact sur l’avenir si les intentions sont sincères envers Dieu, avec la volonté de rassembler les rangs, l’humilité de tous envers leur peuple et la construction d’un avenir nouveau, où les peuples peuvent contribuer par leur conscience, leur patience et leur dévouement», a commenté l’ex-patron du PJD.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des attaquants de HTS piétinant un drapeau palestinien, tandis que d’autres vidéos montrent des assaillants faisant tomber une bannière représentant la sainte mosquée Al-Aqsa.