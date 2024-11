Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saad Berrada, a annoncé, ce mercredi, son engagement à généraliser les Écoles d’excellence à l’échelle nationale, avec pour objectif que toutes les écoles du Maroc deviennent des Écoles d’excellence d’ici trois ans.

«D’ici trois ans, toutes les écoles du Maroc deviendront des Écoles d’excellence, mais il ne faut pas aller vers cette généralisation trop rapidement», a déclaré Saad Berrada lors d’une séance des questions orales au Parlement des enfants, présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

«Les choses doivent évoluer en tenant compte de la qualité, et nous ne serons pas capables de généraliser les Écoles d’excellence en même temps, ni de le faire immédiatement», a-t-il poursuivi.

Le ministre a précisé que l’année dernière a été marquée par la création de 600 Écoles d’excellence, touchant 320.000 élèves, en tant que modèle initial, soulignant les bons résultats obtenus.

Berrada a abordé le sujet de la digitalisation dans les Écoles d’excellence, en expliquant que «les cours sont donnés quotidiennement sur une plateforme électronique, ce qui signifie que tous les élèves du Maroc reçoivent le même enseignement».

Il a également indiqué que le ministère avait réalisé un test comprenant 100 questions pour les élèves des Écoles d’excellence et ceux des écoles classiques. Les élèves des Écoles d’excellence ont répondu à 60 questions, contre seulement 40 pour leurs camarades des écoles traditionnelles.

Le ministre a conclu en soulignant que l’éducation est un secteur stratégique bénéficiant d’une grande attention royale et a précisé que le gouvernement dispose d’une vision claire et irréversible pour la réforme du système éducatif.

Le programme «Écoles d’excellence» vise à réaliser une transformation radicale dans les écoles publiques, en renforçant l’équité éducative et en améliorant la performance académique. Il encourage les élèves à poursuivre un apprentissage continu et à développer leurs compétences fondamentales. De plus, ce programme permet aux enseignants d’utiliser efficacement les technologies numériques dans le processus d’enseignement et d’apprentissage.