Ryanair et Heathrow touchés par la panne informatique mondiale

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, première d’Europe en nombre de passagers transportés, ainsi que l’aéroport londonien d’Heathrow, premier aéroport européen, comptaient parmi les compagnies touchées vendredi par une panne informatique mondiale affectant certains services de Microsoft, même si les vols restaient opérationnels.

« Microsoft connaît actuellement une panne mondiale qui affecte certains systèmes à Heathrow », a annoncé l’aéroport dans un communiqué. « Les vols sont opérationnels et nous mettons en œuvre des plans d’urgence pour minimiser tout impact sur les voyages. Il est conseillé aux passagers de vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dernières informations sur les vols », a poursuivi l’aéroport.

Ryanair a prévenu de son côté qu’elle « rencontrait actuellement des perturbations sur le réseau en raison d’une panne informatique mondiale d’une tierce partie hors de (son) contrôle ». « Nous conseillons à tous les passagers d’arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant l’heure de départ prévue », a ajouté la compagnie sur le réseau social X. « Si vous devez voyager aujourd’hui et que vous n’êtes pas encore enregistré pour votre vol, vous pouvez le faire à l’aéroport. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient. »

« Une panne des systèmes informatiques pourrait entraîner des temps d’attente plus longs que d’habitude dans les aéroports », a aussi prévenu sur X l’autorité britannique de l’aviation civile (CAA). Ces annonces interviennent alors que le géant de la tech Microsoft a déclaré vendredi qu’il était en train de prendre des « mesures d’atténuation » après qu’une panne a touché de nombreuses entreprises dans différents pays.

Parmi les autres entreprises touchées figurent aussi le plus grand opérateur ferroviaire britannique, la Bourse de Londres, des compagnies aériennes et des aéroports dans plusieurs pays. Microsoft a dit rester « mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé ».