Plus de 100 personnes ont été blessées lundi 29 juillet en Russie dans le déraillement d’un train transportant plus de 800 passagers, après une collision avec un camion, ont indiqué les autorités.

Le train reliant Kazan, la capitale de la république russe du Tatarstan (Volga), à la station balnéaire d’Adler, sur les rives de la mer Noire, a percuté un camion qui se trouvait sur la voie ferrée, dans la région de Volgograd (sud-ouest), a indiqué le Comité d’enquête russe.

«Neuf wagons ont déraillé, dont sept se sont renversés. Selon de premières estimations, plus de 100 personnes ont été blessées», a indiqué sur Telegram le ministère russe des situations d’urgence. Sur une vidéo diffusée par des médias russes en ligne, on pouvait voir des wagons rouges et gris partiellement déformés, renversés sur la voie ferrée, avec des voyageurs s’échappant par les fenêtres, et des véhicules de pompiers à côté.

Lire aussi. Russie-Syrie: Poutine reçoit Assad à Moscou, avec Erdogan en toile de fond

L’incident a eu lieu à 4 km de la gare de Kotelnikovo, selon le ministère des situations d’urgence. Quelque 324 secouristes et 109 véhicules ont été dépêchés sur les lieux, selon la même source. Le train transportait 803 voyageurs, dont 140 souffrent des contusions et d’écorchures, selon la société russe des chemins de fer (RZD). Seize personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été hospitalisées, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le conducteur du camion «a grossièrement violé les règles de sécurité routières» en pénétrant sur la voie ferrée, malgré l’avertissement sonore, «devant le train qui était tout près», selon RZD. «Le conducteur du train a recouru à un freinage d’urgence, mais n’a pas pu éviter une collision en raison d’une distance trop courte», a-t-elle ajouté. Une enquête pour violation des règles de sécurité et d’exploitation du transport a été ouverte, selon le Comité d’enquête russe.