Le Royaume-Uni a connu une nouvelle journée de violence samedi avec des heurts qui ont éclaté dans plusieurs villes lors de manifestations anti-immigration et anti-musulmans, des violences qui n’ont « aucune excuse », a prévenu le Premier ministre Keir Starmer.

Ces rassemblements et ces heurts ont commencé après le meurtre au couteau de trois fillettes à Southport (nord-ouest de l’Angleterre) lundi.

Peu après des rumeurs ont commencé à circuler, relayées par des personnalités de la droite dure, sur la religion et l’identité de l’agresseur présumé, Axel Rudakubana, un jeune homme de 17 ans.

Depuis, et malgré le discours du fermeté du gouvernement travailliste contre ce qu’il a qualifié de « haine d’extrême droite », le Royaume-Uni en est à son troisième jour de violences, après celles qui ont secoué Southport mardi, Londres et d’autres villes mercredi, et Sunderland (nord-est de l’Angleterre) vendredi.

Samedi, la situation souvent tendue, avec par endroit des contre-manifestations organisées à l’appel de mouvements anti-racistes, a dégénéré dans plusieurs villes en affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

Keir Starmer, chef du gouvernement depuis à peine un mois, a réuni en urgence par téléphone ses principaux ministres et a affirmé qu’il ne pouvait y avoir « aucune excuse à la violence », selon un porte-parole de Downing Street.

Il a aussi réitéré son soutien à la police afin qu’elle prenne « toutes les actions nécessaires pour garder les rues sûres ».

Mosques have been targeted in Southport, Hartlepool and Sunderland.

Asian man walking alone was punched by a rioter in Hartlepool while others laughed at him.

Asian Uber driver was attacked in Sunderland by a mob while a van driven by a white man was left alone.

Black… pic.twitter.com/wyeboPp1Bp

— Dilly Hussain (@DillyHussain88) August 3, 2024