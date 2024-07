Sur instructions royales, le Maroc a pris part au Royal International Air Tattoo (RIAT), l’un des plus grands salons aéronautiques, qui se tient du 19 au 21 juillet, à la base Fairford des Forces Aériennes britanniques, à l’ouest de l’Angleterre.

Les Forces Royales Air (FRA) ont pris part à cet événement avec deux F-16 (F-16C et F-16D) pour une exposition statique, et ce dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de ce type d’avion.

Un avion C-130H des FRA a assuré, à cet effet, le soutien logistique du déploiement de ces avions. Cet événement de trois jours a connu la participation de plus de 250 aéronefs, ainsi que des expositions et des débats réunissant certains des plus grands noms du secteur de l’aviation.

