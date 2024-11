Romantic, est une petite et moyenne entreprise dont les ambitions vont bien au-delà. Elle est basée dans l’une des zones franches de Tanger, et se distingue comme un fabricant local avec lequel le Royaume pourra compter dans la conception et dans la production de sacs.

L’expertise de l’entreprise couvre la fabrication locale de plusieurs catégories de sacs : les sacs à dos, les sacs fourre-tout et les sacs de voyage, l’entreprise combine fonctionnalité et esthétique pour répondre aux besoins diversifiés de ses clients.

Cette filiale marocaine d’un géant Chinois de l’industrie des sacs a en vue d’offrir des produits qui sont, non seulement pratiques, mais réunissent également les atouts pour plaire aux consommateurs à la recherche d’articles stylisés à un prix raisonnable.

Romantic a vu grand pour ses installations et son personnel. Avec une superficie prévue de plus de 50 000 m², l’entreprise affiche des objectifs ambitieux pour sa capacité de production et son développement en ressources humaines. Elle prévoit de produire plus de 200 000 sacs par mois grâce à un atelier de production automatisé/ d’autre part, les dirigeants de la filiale nourrissent l’ambition de recruter plus de 800 employés pour soutenir l’activité. Cette expansion s’inscrit dans la vision de l’entreprise, qui met l’accent sur la performance industrielle, l’efficacité et l’optimisation des processus de fabrication.

En matière de service client, Romantic se veut exemplaire. L’entreprise met un point d’honneur à fournir des produits de qualité. Autre atour, son service client assez réactif et personnalisé. L’objectif est clair : dépasser les attentes des clients, non seulement en matière de design, mais aussi en termes d’expérience d’achat. Cette approche orientée à la fois vers le client et axée sur le produit renforce la réputation de Romantic. Cela positionne l’entreprise comme une référence sur le marché local et international.

Avec des infrastructures modernes et une production à grande échelle, Romantic continue de se positionner comme un acteur clé dans l’industrie des sacs, exportant son savoir-faire marocain au-delà des frontières et s’affirmant comme un partenaire de confiance pour ses clients.

Il faut noter, par ailleurs, le lancement récent d’une gamme spécifique de sacs Made-in-Morocco, composée de sacs pratiques et stylisés conçus pour attirer un public diversifié. L’entreprise était à cet effet l’un des exposants sélectionnés dans le cadre de Morocco in Mode. L’événement phare du secteur textile, organisé par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), s’est tenu du 7 au 9 novembre dernier à Casablanca et a connu une affluence remarquable.