Créée en 2021, RNC Valley se veut un partenaire de choix dans l’accompagnement des entreprises marocaines vers la transformation digitale. À travers ses solutions innovantes, basées sur l’open-source, l’entreprise se distingue par son approche flexible et adaptée aux besoins de l’industrie 4.0.

RNC Valley a débuté ses activités dans la robotique éducative, en développant un programme d’apprentissage pour enfants au sein de l’Association pour le Développement et la Culture à Tanger. Ce projet, né de l’accompagnement personnel de Moulay Hicham Chbouti, le fondateur, pour son propre enfant passionné par la robotique, a rapidement évolué vers des solutions plus ambitieuses, touchant aujourd’hui le secteur industriel.

La société propose désormais des solutions complètes pour accompagner la transformation digitale des entreprises. RNC Valley se distingue particulièrement par la distribution exclusive au Maroc de l’automate programmable Controllino, une solution open-source permettant aux entreprises de développer leurs propres applications sans être contraintes par des licences coûteuses. « L’open-source offre une liberté inégalée. Cela permet aux entreprises de programmer aisément et de s’adapter aux nouvelles exigences du marché », souligne Moulay Hicham.

Pour ce qui concerne l’accompagnement de RNC Valley, il s’adresse à tous les types d’entreprises, des PME aux grandes industries, et couvre plusieurs domaines : de la gestion administrative à la digitalisation des équipements de production. « Nous travaillons actuellement avec des entreprises dans le secteur de la formation, de la construction, et bien d’autres. Notre objectif est d’aider chaque entreprise à se libérer des systèmes traditionnels de gestion des données pour passer à une ère plus connectée », explique le fondateur.

L’atout open-source

Parmi les projets phares de la société figure également Idario, une plateforme de développement dédiée, ainsi que des packs et des installations miniaturisées pour la simulation industrielle. A en croire notre interlocuteur, « ces solutions permettent aux entreprises de tester et de simuler des environnements complexes avant de les déployer à grande échelle ».

Le choix de s’engager dans la communauté open-source permet à RNC Valley de répondre à une demande croissante d’entreprises souhaitant plus de flexibilité et de contrôle sur leurs outils de production. Grâce à ses solutions innovantes et accessibles, RNC Valley se positionne comme un acteur clé dans l’essor de l’industrie 4.0 au Maroc. Avec son approche centrée sur l’open-source et la transformation digitale, RNC Valley ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises marocaines en quête de modernisation et d’efficacité.