Riyad: le romancier marocain Abdelfattah Kilito reçoit le Prix du Roi Fayçal

L’écrivain et critique marocain Abdelfattah Kilito a reçu, lundi à Riyad, le Prix du Roi Fayçal pour la langue et la littérature arabes, lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 45-ème édition de ce prix, présidée par le Prince Fayçal Ben Bandar Ben Abdulaziz Al Saud, gouverneur de la région de Riyad.

Le secrétaire général du Prix du Roi Fayçal, Abdelaziz Al-Sabil, a déclaré que M. Kilito, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, a traité des aspects de l’ancien récit arabe auxquels personne n’avait jamais prêté attention, et ce dans un style marqué par la créativité.

Il a ajouté que M. Kilito a recherché les perles des écrits des premiers philosophes et narrateurs, et qu’il était l’un des éminents critiques arabes de l’ère moderne, soulignant que son livre « Littérature et étrangeté » a mis en avant sa distinction et son unicité à appliquer des approches critiques modernes sur la littérature arabe ancienne.

M. Al-Sabil a poursuivi que « l’ingéniosité du professeur Kilito a émergé dans l’interprétation de diverses œuvres narratives arabes à travers des études approfondies et dans la présentation du récit arabe au lecteur lambda d’une manière claire et précise ».

Par la suite, il a été procédé à la projection d’une vidéo sur le romancier et critique marocain, titulaire d’un doctorat de l’université Sorbonne-Nouvelle, sur le thème « Les séances, récits et codes culturels chez Al-Hamadhani et Al-Hariri », en 1982.

Lire aussi: Abdelfattah Kilito reçoit le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes

Abdelfattah Kilito a travaillé en tant que professeur à l’Université Mohammed V et comme professeur invité dans plusieurs universités, dont l’université Sorbonne-Nouvelle, l’Université de Princeton et l’Université de Harvard.

Dans une allocution de circonstance, le romancier marocain a exprimé sa gratitude pour le prix, qui, selon lui, serait une incitation à poursuivre le travail, rappelant avec une profonde émotion les professeurs de différentes nationalités qui ont marqué son parcours et son projet culturel.

Le secrétariat du prix a annoncé les lauréats de la 45ème édition. Le prix pour le service à l’islam a ainsi été décerné conjointement au Coréen Choi Young Kil et à l’Emirati cheikh Nasser Abdullah Al Zaâbi.

Le prix des Etudes islamiques a été attribué au Britannique Robert Hillenbrand, tandis que le Marocain Abdelfattah Kilito a reçu le prix pour la langue et la littérature arabes.

Quant au prix de médecine, il est revenu conjointement à l’Américain Dan Hung Barouch et à la Britannique Sarah Catherine Gilbert, alors que le prix de la science a été remporté conjointement par Jackie Yi-Ru Ying et Chad Alexander Mirkin, tous deux des États-Unis.

Le Prix du Roi Fayçal a été décerné pour la première fois en 1979. Plus de 290 universitaires de 45 pays l’ont remporté. Plusieurs lauréats de ce prix ont ensuite décroché des prix internationaux prestigieux.