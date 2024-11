Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), M. Abdellatif Hammouchi, en sa qualité de membre du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des Sciences de sécurité (NAUSS), a pris part aux travaux de la 50ème session de la réunion annuelle du Conseil supérieur de la NAUSS, ainsi qu’à la cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats de la 42e promotion de cet établissement, qui se déroulent du 12 au 14 novembre à Riyad.

La session du Conseil supérieur de la NAUSS a été marquée par l’adoption du nouveau plan stratégique de l’Université 2025-2029, en vue de développer l’environnement d’enseignement et de recherche scientifique pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires, indique le pôle DGSN-DGST dans un communiqué.

Cette session a été également marquée par l’évaluation de la stratégie périodique de formation 2019-2023. A cet égard, les efforts de l’Université, de ses facultés spécialisées et de ses instituts académiques dans les domaines de la recherche scientifique, de l’intelligence artificielle, de la cybercriminalité, de la criminalistique, du leadership, de la planification et de la gestion des crises, outre l’appui à la prise des décisions au sein des établissements de sécurité et de police, ont été mis en avant.

A cette occasion, M. Hammouchi a présenté ses propositions et ses visions concernant l’adoption de la nouvelle stratégie périodique de formation 2025-2029, visant le développement de la formation académique dans le domaine policier, l’ouverture sur de nouvelles spécialités scientifiques, appelant à concentrer les efforts sur la qualité de la formation et à soutenir l’innovation pour répondre aux attentes des citoyens vis-à-vis des services de sécurité et être en phase avec les enjeux et les nouvelles menaces non conventionnelles.

Les membres du Conseil ont examiné les axes portant sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de formation policière, y compris l’axe de la durabilité financière, le renforcement de la gouvernance, le parachèvement du chantier de la transformation numérique, ainsi que le développement administratif et la modernisation de la structure de cet établissement à la lumière des objectifs de la future stratégie de formation.

Les réunions annuelles du Conseil supérieur de la NAUSS coïncident avec la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 42e promotion dans les cycles de master et de doctorat de l’Université arabe Naif des Sciences de sécurité.

Dans ce cadre, M. Hammouchi a pris part à la cérémonie de clôture, présidée par le ministre saoudien de l’Intérieur, SAR le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, en présence des membres du Conseil supérieur de l’Université.

Il a également participé à la cérémonie de remise des diplômes universitaires aux lauréats, issus de plusieurs pays arabes, qui poursuivent leurs études supérieures dans les différentes facultés et instituts spécialisés relevant de la NAUSS.

Le Conseil supérieur de l’Université, présidé et parrainé par SAR le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, ministre de l’Intérieur d’Arabie Saoudite, comprend également le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, le président de l’Université arabe Naif pour les sciences de sécurité, Abdulmajid Ben Abdullah Albanyan, outre les présidents d’universités spécialisées et d’instituts académiques pour la formation policière et technique.

Ce Conseil, la plus haute instance décisionnelle au sein de cette institution académique, est chargé de définir la politique générale de l’Université, de superviser ses affaires scientifiques, administratives et financières, ainsi que de prendre les décisions garantissant la réalisation optimale de ses objectifs en matière de formation policière et dans les différentes sciences de sécurité.

Institution académique spécialisée dans la formation universitaire supérieure, la NAUSS est dotée de la personnalité juridique et d’un statut diplomatique. Elle constitue l’organe scientifique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur dans les domaines de la recherche et de la formation dans différentes filières académiques et spécialités policières, sécuritaires et techniques.