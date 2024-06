À quelques jours du lancement du mercato estival, nombre de Lions de l’Atlas sont pressentis pour rejoindre de nouveaux clubs. Liga, Premier League, Seria A…, les profils marocains séduisent en Europe. Round-up.

Le mercato estival arrive à grands pas! Et avec cette année qui fut riche en titres pour les internationaux marocains sur tous les continents, l’on devrait s’attendre à plusieurs transferts. Plusieurs Lions de l’Atlas ont brillé en club, attisant l’intérêt de plusieurs écuries européennes.

Certains, en prêt, sont en passe de réintégrer leurs anciens clubs. C’est le cas de Sofyan Amrabat qui devrait mettre fin à son aventure en Premier League après une saison sous les couleurs de Manchester United marquée par une irrégularité. Toutefois, il a livré des performances remarquables lors des derniers rendez-vous de son club.

🔴🇲🇦 Sofyan Amrabat, among best players on the pitch for Man United yesterday: « But trust me, this is still not Sofyan on the top ».

« It’s my second 90 mins in four, five months ».

« I’ve been patient. I was always ready for the team when they need me, one minute or ten minutes ». pic.twitter.com/Ze7etHXAiQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024