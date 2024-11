Casablanca-Settat arrive en tête des régions qui abritent une grande population du Maroc, avec 7 millions et 689 mille habitants et un poids de 20,9%, selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024 (RGPH 2024).

Selon les mêmes données, la métropole figure parmi les sept grandes villes accueillant près de 40 % de la population urbaine, avec 3 millions et 236 mille habitants. Les résultats du recensement général de la population indiquent que Sidi Bernoussi arrive en tête des arrondissements accueillant le plus grand nombre d’habitants, avec un total de 706.000.

L’arrondissement Hay Hassani arrive en 2e position, avec 537.000 habitants. Au niveau de Moulay Rachid, un total de 475.000 habitants a été enregistré, suivi de 374.000 habitants recensés à Ain Chock.

Selon les données du RGPH, au niveau de Ain Sebaa Hay Mohammadi, le nombre d’habitants a atteint 364.000, suivi de la préfecture d’Anfa avec une population totale de 344.000 habitants. Dans la préfecture de Al Fida-Mers sultan, 224.000 habitants ont été recensés, tandis que 207.000 habitants ont été enregistrés à Ben M’sik.

A coté de Casablanca, les données du HCP révèlent que d’autres villes regroupent une grande population urbaine, notamment, Tanger avec un million et 275 mille, Fès avec un million et 183 mille, Marrakech avec un million et 15 mille, Salé avec 945 mille, Meknès avec 562 mille et Rabat avec 516 mille.