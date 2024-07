Les travaux cartographiques du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 ont permis le découpage du territoire national en environ 38.000 districts de recensement, a annoncé, mercredi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) à l’occasion du démarrage de l’étape opérationnelle du RGPH 2024, M. Lahlimi a indiqué que les travaux cartographiques ont permis le géoréférencement de plus de 4 millions de constructions en milieu urbain, dont 75% sont classées « Maison marocaine moderne », ainsi que l’identification de près de 34.000 douars en milieu rural.

En outre, le Haut-Commissaire au Plan a souligné que l’opération de la cartographie des établissements économiques a permis un géoréférencement des établissements économiques, sociaux-culturels, des équipements communaux, des établissements associatifs, ainsi que des souks hebdomadaires.

Les résultats de cette opération, a-t-il expliqué, permettront aux utilisateurs de produire des cartes dynamiques et interactives via une plateforme dédiée, montrant la répartition des activités économiques avec des informations détaillées sur la structure et les caractéristiques des secteurs économiques à l’échelle nationale, régionale et locale.

Cette opération a permis le géoréférencement de plus de 1,3 million d’établissements économiques actifs, dont la majorité (plus de 85%) sont à but lucratif, ainsi que de plus de 1.000 marchés hebdomadaires actifs, a précisé le Haut-Commissaire au Plan. Par ailleurs, M. Lahlimi a rappelé l’importance du RGPH, dont l’ensemble des préparatifs s’inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales, exprimant sa gratitude au Chef du gouvernement, au ministre de l’Intérieur, aux walis, gouverneurs et autorités locales, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires qui jouent un rôle important dans la mise en place des conditions nécessaires au succès de la phase opérationnelle de cette opération d’envergure.

Réalisée entre avril 2023 et mars 2024, la cartographie du RGPH 2024 est une phase fondamentale dans la préparation et la réalisation de cette opération de grande envergure nationale.

Elle consiste à mettre à jour le découpage administratif du Royaume (limites des régions, provinces et communes), actualiser les cartes numériques du RGPH 2014 couvrant l’ensemble du territoire national et découper tout le territoire national en districts de recensement, secteurs de contrôle et zones de supervision afin d’assurer, lors du RGPH, un ratissage exhaustif de la population du Maroc sans omission ni double compte.

La cartographie des établissements économiques, quant à elle, a été réalisée de façon intégrée avec les travaux cartographiques préparatoires du RGPH 2024. Les travaux de terrain ont été menés durant la période d’avril 2023 à mai 2024 moyennant une solution informatique intégrée (mobile et web) avec un processus entièrement digitalisé utilisant des tablettes connectées et équipées de GPS et d’un fond d’image satellite.

La symbolique de l’identité visuelle

La campagne de communication du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 a été conçue avec une identité visuelle et des slogans reflétant la vision prospective et optimiste de cette opération, a affirmé Lahlimi.

Le RGPH 2024 coïncide avec la fin d’une période difficile marquée par des crises successives telles que la pandémie de Covid-19, des années de sécheresse, l’inflation et des catastrophes naturelles, durant laquelle le Maroc a su maintenir ses équilibres économiques et sociaux, a-t-il souligné.

Il a, dans ce sens, exprimé sa conviction que le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, se dirige vers un avenir prometteur, soutenu par sa position géostratégique et ses différents atouts, notamment sa situation géographique et son riche patrimoine historique.

Évoquant l’identité visuelle du RGPH 2024, Lahlimi a expliqué qu’elle est symbolisée par un demi-cercle tourné vers un horizon prometteur, orné de visages représentant la diversité de la population marocaine : enfants, jeunes, femmes et hommes, chacun évoquant les valeurs nationales à travers leurs couleurs distinctes.

« Le demi-cercle débute par la couleur de la terre, illustrant l’attachement des Marocains à leur terre et aux valeurs nationales unissant leurs différentes orientations. Il est suivi par une image bleue représentant l’importance des mers et l’ouverture du Maroc aux perspectives de coopération internationale« , a-t-il précisé, ajoutant qu’une image vert clair vient ensuite, reflétant la verdure de nos plaines et les aspects spirituels de notre culture et de nos institutions nationales.

Les couleurs rouge et verte, associées au drapeau national, symbolisent, quant à elles, la solidarité et l’unité de la nation marocaine, avec des visages de jeunes des deux genres se dirigeant vers un horizon éclairé par les rayons du soleil. Cette identité visuelle est accompagnée de slogans, dont celui adopté lors du RGPH 2014, à savoir « La valeur de notre pays, sa population« , en raison de la vérité intemporelle qu’il exprime, a fait remarquer M. Lahlimi, précisant que pour cette 7e édition du recensement, ce slogan est complété par la phrase « Demain est entre nos mains » qui est plus en adéquation avec l’esprit de la campagne de communication.

Ce slogan, a-t-il poursuivi, suggère l’optimisme et l’importance de répondre à l’appel du Souverain à mobiliser toutes les institutions et à impliquer tous les citoyens avec responsabilité, engagement et enthousiasme dans la réalisation du RGPH 2024.

Outre la présentation de l’identité visuelle du 7ème RGPH, cette conférence a également été dédiée à la présentation des travaux cartographiques, de la cartographie des établissements économiques du RGPH 2024 et de la plateforme interactive de consultation des données géoréférencées issues de ces travaux.