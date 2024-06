Sous le titre « Après l’Algérie, le Maroc: nouvelles révélations sur les liens de Jordan Bardella avec le Maghreb », le magazine Jeune Afrique lâche une nouvelle bombe, et ce, à quelques jours seulement des élections législatives anticipées prévues ce dimanche 30 juin.

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, aurait bien pu se passer de cette nouvelle révélation choc livrée ce vendredi par Jeune Afrique. “Si le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ne s’est jamais privé de mettre en avant ses origines italiennes, notamment pour illustrer le modèle d’assimilation qu’il défend politiquement, il a toujours fait l’impasse sur les liens de sa famille avec le Maghreb”, souligne l’auteure de l’enquête en guise de mise en bouche avant de passer aux choses sérieuses.

Guerrino Bardella, le grand-père de Jordan Bardella s’est installé au Maroc (à Casablanca),s’est marié avec une marocaine et s’est converti à l’islam

Donc pour Bardella, le Marocain immigré France, c’est pas bien

🫴STOP mais en revanche le Français immigré au Maroc 🫴BIENVENU 🤡 pic.twitter.com/W0HOzVcCbh — Mona El Kettani 🇫🇷 🇵🇸 منى الشريف الكتاني (@MElK241299) June 28, 2024

“D’abord, ceux de son arrière-grand-père Mohand Séghir Mada, travailleur immigré algérien arrivé de Kabylie en France dans les années 1930. Mais aussi ceux de son grand-père paternel, Guerrino Bardella. Celui-ci a d’abord été marié à Réjane Mada, issue de la branche algérienne de la famille, et le couple a donné naissance, en 1968, à Olivier Bardella, le père du potentiel futur Premier ministre français. Par la suite, le couple a divorcé et Guerrino s’est installé au Maroc, où il a épousé en secondes noces une Marocaine, prénommée Hakima”, détaille la revue panafricaine éditée à Paris.

Il s’agirait, toujours selon la même source, d’une relation matrimoniale qui remonte à plusieurs années. L’hebdomadaire en veut pour preuve le dernier titre de séjour au Maroc de Guerrino Italo Bardella délivré en 2016 pour une durée de 10 ans.

“Ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas de son premier titre de séjour au Maroc, mais d’un renouvellement”. En plein dans le mille!

Jordan Bardella, arrière-grand-père algérien et grand père paternel musulman avec remariage au Maroc et conversion à l’islam, préside un parti raciste et veut interdire aux Français ayant une double nationalité l’accès à certains postes. Fin de la blague.#legislatives2024 pic.twitter.com/QfClCQVKg6 — Café Littéraire ☕️ (@C_litteraire) June 28, 2024

Mais ce n’est pas tout. Le papi Bardella de 80 ans n’a pas seulement convolé en secondes noces avec la Marocaine, mais il se serait également converti à l’islam. Condition sine qua non pour qu’un prétendant non musulman puisse contracter un mariage avec une musulmane selon la législation marocaine.

Toujours selon les indiscrétions du magazine créé par feu Béchir Ben Yahmed, le couple file le parfait amour à Casablanca et plus précisément dans le quartier de Bourgogne. Jeune Afrique s’est même procuré quelques détails croustillants et assez personnels, admettons-le, du grand-père Bardella: “Connu comme menuisier-ébéniste, exerçant notamment dans les milieux d’expatriés et dans la bourgeoisie marocaine, Guerrino Bardella est enregistré au royaume en tant que ressortissant italien. »

Donc si on résume:

– la mère de #Bardella est née en Italie

-sa grand-mère est franco-algérienne

-son arrière-grand-père est né en Algérie

– son grand-père italien s’est converti à l’islam et vit au Maroc avec son épouse marocaine Et c’est nous les étrangers 😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/ugI6IdmFAc — Sarah Bensouss (@SarahBensouss) June 28, 2024

Et d’ajouter, toujours en sondant profondément les habitudes de ce retraité, qu’il a longtemps eu ses habitudes au restaurant du Cercle italien, repaire des Italiens de la capitale économique.

La nouvelle s’est vite répandue sur la toile. Ses détracteurs rient sous cape suite à cette nouvelle révélation touchant le prétendant au fauteuil du Premier ministre français qui puise sa légitimité politique dans le discours de la haine et de la ségrégation.

“Une insulte à son grand-père. Une trahison, un déni de son histoire”, soutient ce compte sur Twitter. “La tolérance et l’humanisme ne sont pas héréditaires”, ironise cet autre utilisateur. Reprenant à son compte les éléments de langage de ce parti réactionnaire, cet internaute lâche: « La France paie une retraite à un Italien qui a migré au Maroc. Qu’en pense Bardella? »

La tolérance et l’humanisme ne sont pas héréditaires. — Serge ROSSI (@serge_rossi) June 28, 2024

D’autres, acquis à sa cause estiment, que bien au contraire, le cas Bardella est un exemple d’assimilation que doivent suivre et adopter les migrants sous les latitudes françaises.

Mon grand père était arabe musulman et pourtant je suis athée et j’adhere aux idées du RN, je ne vois pas où est le problème. — David 🇫🇷 (@davidsansfiltre) June 28, 2024

“Du coup, le grand-père Bardella s’est assimilé à la culture locale marocaine. Pourquoi certains de nos immigrés ne se fondent pas dans la culture française et vivent comme au bled? », soutient ce défenseur de l’intégration tous azimuts.

T’es suffisamment bête pour croire que ce genre d’info va dissuader de voter RN dimanche ? T’es désespéré à ce point là? — Le Crapaud (@Zoltan_47) June 28, 2024

La polémique est bien servie!