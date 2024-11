Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement en faveur du Maroc de la deuxième tranche au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, pour un montant de 415 millions de dollars.

«Les autorités continuent de faire preuve d’un engagement fort en faveur de la transition du Maroc vers une économie plus verte», indique l’institution financière internationale dans un communiqué publié lundi à Washington. Ce nouveau financement porte le décaissement total au titre de ce programme à environ 747 millions de dollars, a ajouté la même source.

En septembre 2023, le conseil d’administration du FMI avait approuvé un financement de 1,3 milliard de dollars en faveur du Maroc au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité.

Selon le FMI, ce financement sur 18 mois «soutiendra la transition du Maroc vers une économie plus verte et contribuera à renforcer sa préparation et sa résilience face aux catastrophes naturelles, notamment celles liées au changement climatique».

Ce financement «aidera le Maroc à faire face aux vulnérabilités climatiques, renforcer sa résilience face au changement climatique et saisir les opportunités de décarbonisation. Il contribuera également à renforcer la préparation des autorités marocaines face aux catastrophes naturelles et à stimuler le financement du développement durable», est-il indiqué.

La Facilité pour la résilience et la durabilité offre, selon le FMI, un financement abordable et à long terme permettant à des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance des paiements, notamment ceux liés au changement climatique et aux pandémies.