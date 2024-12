De nombreux utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp ont signalé des problèmes sur ces applications dans la nuit d’hier mercredi. Meta a annoncé que ces bugs sont en passe d’être résolus, mais les plaintes continuent.

Une panne géante a touché, hier mercredi , les réseaux sociaux de Meta, la maison mère de Facebook, sa messagerie Messenger, Instagram et WhatsApp. Des milliers d’utilisateurs ont en effet signalé des problèmes sur le site Downdetector, qui répertorie les bugs numériques.

Messages envoyés tardivement ou qui s’effacent tout seul, notifications en retard ou qui ne s’affichent pas… De nombreuses plaintes ont été postées sur Downdetector. Sur X également, des utilisateurs ont partagé les hashtags #facebookdown ou #instagramdown.

Facebook / messenger down ? Omg i was so nervous i thought i was hacked .#facebookdown pic.twitter.com/IG7EeG0XKw — Juds 🌈 (@judybels12) December 11, 2024

De son côté, Meta a confirmé sur X dans la soirée qu’un problème technique «affecte la capacité de certains utilisateurs» à accéder à ses applications, ajoutant que «nous travaillons à rétablir la situation le plus rapidement possible et nous nous excusons pour la gêne occasionnée».

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience. — Meta (@Meta) December 11, 2024

La multinationale américaine a indiqué, plus tard sur le même réseau social, des améliorations: «Nous travaillons activement à une solution et commençons à constater un retour à la normale pour la plupart des utilisateurs. Nous nous attendons à ce que les choses reviennent à la normale sous peu.»

Enfin, vers 23h30, Meta annonçait que le problème était en passe d’être résolu: «Nous avons parcouru 99 % du chemin, nous effectuons juste quelques dernières vérifications. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont été touchés par la panne.»

Thanks for bearing with us! We’re 99% of the way there – just doing some last checks. We apologize to those who’ve been affected by the outage. — Meta (@Meta) December 11, 2024

Cependant, ce jeudi matin, des utilisateurs continuent de signaler des problèmes sur leurs réseaux sociaux, bien que d’autres confirment que leurs applications n’ont plus de problèmes.

Please fix this issue. pic.twitter.com/r8FcWH9v5E — Tawfique Alam Siddiqui (@_Tawfique) December 12, 2024