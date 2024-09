Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a effectué, samedi, une visite de terrain au niveau des établissements nouvellement créés et ceux réhabilités dans la région Casablanca-Settat en prévision de la rentrée scolaire 2024/2025.

Benmoussa, aux côtés du gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, a entamé sa tournée avec une visite au lycée collégial Abdelkrim El Khattabi, un établissement nouvellement créé et équipé des installations nécessaires pour accueillir, dans les meilleures conditions possibles, les élèves pour cette rentrée scolaire.

Par la suite, le ministre a visité l’école primaire Mustapha El Maani, qui a bénéficié d’une réhabilitation et d’un entretien de ses diverses installations, en plus de la création d’espaces répondant aux besoins des élèves en matière d’apprentissage, d’innovation et d’épanouissement.

Dans la province de Settat, le ministre s’est rendu en compagnie du gouverneur de cette province, Ibrahim Abouzaid, à l’école primaire Mouad Ibn Jabal, l’établissement qui a fait l’objet d’une rénovation complète, incluant la remise en état de toutes les installations, l’entretien des sanitaires, l’aménagement des espaces pour une meilleur accessibilité, ainsi que l’entretien des clôtures de l’école pour garantir un environnement scolaire sécurisé.

La tournée du ministre s’est conclue par une inspection du lycée collégial de Mgarto, situé dans la commune de Mgarto et qui relève de la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports de Settat.

وتأتي هذه الزيارة من أجل تتبع توفير البنيات التحتية وتوسيع العرض التربوي، من خلال إحداث وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والعناية بفضاءاتها وتحسين ظروف الاستقبال بها وتأمين محيطها، pic.twitter.com/kLLknrXRhg — Chakib Benmoussa شكيب بنموسى (@CH_Benmoussa) August 31, 2024

Cet établissement a été construit en partenariat entre l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) Casablanca-Settat, le Conseil de la région Casablanca-Settat, la commune de Mgarto et des associations de la société civile, avec pour objectif d’élargir l’offre éducative, promouvoir l’égalité des chances entre les milieux urbain et rural, et réduire le décrochage scolaire, conformément aux objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026 de la réforme de l’éducation.

Dans une déclaration à la presse, M. Benmoussa a souligné que ces visites s’inscrivent dans le suivi de la réalisation des infrastructures et du renforcement de l’offre d’enseignement, à travers la création et la réhabilitation des établissements scolaires, l’amélioration de leurs espaces et la sécurisation de leur environnement. Le ministère, a-t-il poursuivi, ambitionne dans ce sens de créer des espaces d’accueil attractifs, offrant des conditions adéquates pour améliorer la qualité de l’apprentissage.

◽ واصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يومه السبت 31 غشت الجاري بكل من برشيد وسطات، زياراته الميدانية للمؤسسات التعليمية، في إطار استعدادات انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024، وتنزيلا لبرامج خارطة الطريق 2022-2026، « من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع »، pic.twitter.com/TIHrO33JEg — Chakib Benmoussa شكيب بنموسى (@CH_Benmoussa) August 31, 2024

« Ces efforts contribueront également à garantir des conditions de travail adaptées aux besoins des enseignants, en plus de fournir les moyens didactiques et le matériel scolaires nécessaires, tout en veillant à la propreté et à la sécurité du milieu scolaire », a relevé M. Benmoussa, notant que l’objectif est de promouvoir un environnement scolaire propice à l’acquisition de connaissances et de compétences par les élèves, leur permettant de réussir leur parcours scolaire et professionnel, tout en renforçant leur épanouissement et leur sens de citoyenneté.

De son côté, le Directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, a indiqué que la visite du ministre a pour mission de s’informer de l’avancement des travaux de réhabilitation et de construction des établissements scolaires, ainsi que de s’assurer des bonnes conditions pour la rentrée scolaire 2024/2025 dans la région.

Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a souligné à son tour que le lycée collégial Mgarto, fruit d’un partenariat entre plusieurs partie prenantes, est un établissement scolaire pilote qui dispose d’un internat permettant d’encourager particulièrement les jeunes filles à poursuivre leur scolarité et de réduire le décrochage scolaire.

Selon le ministère, ces visites s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de la feuille de route 2022-2026, « Pour une école publique de qualité pour tous », notamment en ce qui concerne l’étoffement de l’offre scolaire et la réhabilitation des établissements scolaires en faveur d’un environnement d’apprentissage attrayant et sûr pour les élèves et le personnel éducatif et administratif.