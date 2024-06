À l’approche des vacances d’été, les rendez-vous pour le dépôt d’un visa Schengen se raréfient comme l’air en altitude. Ce qui donne lieu à un florissant business, celui de la commercialisation de ces rendez-vous au prix fort. Mais gare aux arnaques qui pullulent et qui ont fait plusieurs victimes déjà.

C’est la course aux rendez-vous pour les visas européens. Sur les différents groupes qui foisonnent sur les réseaux sociaux, une seule question revient avec insistance: auprès de quel consulat appartenant à l’espace européen peut-on décrocher un rendez-vous pour le dépôt de son visa, au plus vite. En d’autres termes, avant la fin de la saison estivale.

Les réponses diffèrent et c’est là que les intermédiaires font leur entrée. Un petit tour auprès de quelques groupes comptant plus de deux cent mille abonnés, et l’on se retrouve face à des profils comme BLS RDV ou Visas Schengen, qui n’ont, bien entendu, aucun lien avec les prestataires en question, mais qui font la promotion de leurs “services”, à coup de flyers et d’autres réclames publicitaires.

Contacté par nos soins, une source autorisée au sein de l’ambassade d’Espagne a reconnu que l’indisponibilité des rendez-vous à la veille de la période estivale est un casse-tête récurrent qui se répète chaque année, fort malheureusement. Pourquoi donc ne pas inviter les prestataires à renforcer leurs effectifs et mettre en place un dispositif spécial au vu des gains non négligeables que génère ce business pour les services consulaires des pays européens. D’autant plus que les frais de traitement des dossiers ne cesse de grimper, atteignant actuellement la somme de 90 euros ! C’est la question que se posent beaucoup de Marocains désireux d’aller découvrir d’autres latitudes mais personne n’y apporte de réponse.

Concernant ce recours aux intermédiaires et la lutte contre ces pratiques, notre source auprès de l’ambassade espagnole nous a invités à contacter le ministère des Affaires étrangères de son pays autour de cette question puisque aucun responsable n’est autorisé à se prononcer autour de cette thématique, apparement quelque peu sensible.

Du côté de l’ambassade de France, c’est silence radio malgré nos multiples tentatives de joindre la personne en charge de la communication auprès de cette chancellerie. Néanmoins, il faut reconnaitre que sur le site de l’entreprise prestataire désignée par la France, un message de mise en garde est adressé aux futurs demandeurs, les appelant à faire preuve de vigilance et de privilégier le site pour la prise de rendez-vous.

Mais le désespoir et la volonté de décrocher ce sésame par tous les moyens a donné lieu à un juteux business où il est impossible de séparer le bon grain de l’ivraie. Certains habitués sont devenus de fins connaisseurs de la question: ils savent même les jours où les rendez-vous seront affichés. L’on apprend par exemple que samedi prochain, la société BLS chargée des rendez-vous de l’Espagne, ouvrira la prochaine liste des rendez-vous pour Casablanca et Rabat tandis que Nador a été ouvert ce lundi jusqu’a 17 heures alors que demain 25 juin, ce sera le tour d’Agadir.

La course aux rdv

“Mon fils devrait démarrer son cursus universitaire dans un établissement à Madrid et il va affronter cette première fois où il quitte le concon familial seul, car je peine à trouver un rendez-vous pour déposer mon dossier et l’accompagner durant cette première expérience ”, confie la maman de ce jeune bachelier, la gorge nouée. Son cas n’est pas isolé. La situation concerne aussi bien les grandes villes comme Rabat et Casablanca que Nador ou Tétouan.

À Marrakech, cette famille peine à décrocher au plus vite un rendez-vous, car sa fille aînée vient d’obtenir la confirmation pour son mariage civil à la mairie pour fin août. Désespérés, les parents de la jeune mariée sont prêts à délier leur bourse pour être aux côtés de leur progéniture ce jour spécial. Flairant la détresse de ces parents, un pseudo-intermédiaire leur a trouvé par miracle un rendez-vous, mais au prix fort. À présent, ils croisent les doigts en espérant que ce rendez-vous sera valable. Car dans ce monde où l’illégalité flirte avec l’arnaque, rien n’est moins sûr.

Il semblerait que cette pratique est bien tolérée auprès des entreprises intermédiaires, voire mise à profit pour renflouer les caisses. Dans un groupe dénommé “Visa Schengen/TLS/BLS/VFS Globa/les Dossier”, une cliente a raconté comment les employés de cette entreprise d’intermédiation tire profit de cette situation. “Une fois sur place, la préposée au service m’a fait d’abord payer 400 dirhams chacun sous prétexte que le code que j’ai reçu n’a pas été envoyé à notre téléphone mais sur un autre. Quand j’ai vérifié le papier qu’elle m’a fournie en tant que reçu, dans le motif du paiement, il était écrit: retard rendez-vous2”, raconte-t-elle.

Nous avons contacté un profil qui se dénomme BLS Agadir, qui avait posté sa publicité sur plusieurs groupes. Comme le nom du profil l’indique, le service concerne les visas pour l’Espagne dans la capitale du Souss. Seulement, une fois le contact établi et la demande formulée, la personne en question nous (re)demande vers quelle ville. Ce qui laisse à croire que ce genre de “samsara” ont le bras longs et “opèrent” dans plusieurs circonscriptions. Ou du moins, c’est ce qu’ils font croire à leurs potentielles victimes.

Interpellé au sujet d’un rendez-vous à Rabat, notre interlocuteur qui n’a daigné répondre qu’en fin d’après-midi et après plusieurs tentatives de relance, via audio, appel etc, nous apprend que pour les prises de rendez-vous à Rabat, Marrakech et Agadir le tarif est de 600 DH. Ce prix grimpe à 3.000 DH quand il est question de Casablanca. « Mais pourrais-je obtenir un rendez-vous avant début août? « Je ne peux savoir avant samedi« , nous rétorque notre « intermédiaire« . Il s’agit du jour où BLS republie la liste des dates disponibles.

Certains n’hésitent pas à mettre le paquet. “J’ai payé 3.500 DH via un virement bancaire pour un rendez-vous pour ma petite famille de 3 personnes. Et en toute sincérité, je n’ai pas négocié et s’il m’avait demandé plus, j’étais prêt à mettre le prix, quitte à réduire nos jours de vacances”, reconnait ce père de famille.

Astuces

Sur les forums, les conseils ne manquent pas pour détourner les consulats à forte demande. Il s’agit bien entendu des services consulaires français, espagnols, italiens et un peu moins les belges, réputés pour être sévères en matière d’étude des dossiers et d’avoir la main leste quand il s’agit d’opposer des refus.

C’est de la sorte que plusieurs demandeurs marocains se sont rués sur le Portugal, ce petit pays que plusieurs espèrent utiliser comme tremplin pour accéder au paradis schengenien. Hélas, il parait que la forte demande a saturé le système de prise des rendez-vous auprès de ce pays ibérique qui ne dispose que de deux consulats pour la gestion de ces dossiers, à Rabat et à Casablanca.

Un petit tour auprès de VSF global qui gère l’octroi des dossiers de visas délivrés par le Portugal, indique l’indisponibilité des rendez-vous pour les prochains jours à venir, que ce soit pour les séjours de courte ou ceux de longue durée.

Les groupes dédiés à cette entreprise se sont aussi des murs de lamentations où les déplumés viennent pleurer leur malheur et demander conseil auprès de la communauté pour dénoncer des pratiques frauduleuses. Une chose est sûre, la plateforme E-balagh aura du pain sur la planche cet été.