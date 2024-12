Plusieurs internationaux marocains ont brillé sur les pelouses européennes ce week-end avec leurs clubs respectifs, certains décrochant même le trophée d' »Homme du match ». H24Info a noté leurs performances.

Eredivisie

Ismael Saibari: 9,5/10

Il n’aura fallu que 71 minutes de jeu à Ismael Saibari pour être nommé “Homme du match” vendredi dernier contre Twente (6-1). Auteur de deux buts, l’international marocain a également délivré deux passes décisives. Il a aussi manqué de peu le hat-trick après un puissant tir qui s’est écrasé sur la transversale. Le milieu de terrain offensif est à 5 buts et 7 passes décisives en 11 matchs du championnat néerlandais cette saison.

🇲🇦 Ismael Saibari (23) quickly becoming an Eredivisie cheat code for @PSV! 🔥 His last 2 games: ☑️ 149 minutes played

⚽️ 4 goals

🅰️ 3 assists

🔑 5 chances created

🚀 8 shots

🔀 3 dribbles completed

💥 Hit woodwork

💯 2 wins, 11 team goals A goal involvement every 21 minutes.… pic.twitter.com/0QniXuYXSb — Football Wonderkids (@fbwonderkids) December 6, 2024

Scottish Premiership

Hamza Igamane: 8,5/10

Hamza Igamane a gagné la confiance du coach des Rangers Glasgow et s’est retrouvé titulaire lors des récentes rencontres. Ce fut également le cas ce dimanche contre Ross County (0-3). Comme pour son compatriote, l’ancien joueur de l’AS FAR a été également sacré “Homme du match”. Lors de cette rencontre, Igamane a fait preuve d’une technique digne de Ronaldo Nazario, enchaînant les dribbles et les petits ponts. Il a réussi quasiment tous ses dribbles (3/4) ainsi que 7/13 ses duels. C’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score à la 6e minute d’un tir phénoménal. Hamza est bien parti en ce début de saison avec son nouveau club.

Hamza Igamane was named Rangers’ MOTM in their win today. 🤩✨ pic.twitter.com/ojiEfeyFGt — Lionstalk (@lions_talk_) December 8, 2024

Superleague

Ayoub El Kaabi: 7,5/10

Samedi, l’Olympiakos d’Ayoub El Kaabi a dominé son adversaire Volos (3-0), lors de la 13e journée du championnat de Grèce. Et une nouvelle fois, l’attaquant marocain a été décisif en marquant le premier but de son club après 3 minutes de jeu. Avec ce nouveau but, El Kaabi a à son actif 11 buts et 3 passes décisives en 14 matchs de championnat seulement. S’il continue sur ce rythme, le Lion de l’Atlas battra sans aucun doute son record personnel. L’on comprends pourquoi la direction de l’Olympiakos a fait de son mieux pour le garder dans ses rangs après une saison où il a explosé tous les records.

Ligue 1

Sofiane Diop: 7,5/10

Le jeune marocain retrouve son rythme de croisière après une longue blessure. Ce samedi contre Le Havre, Diop a disputé 90 minutes en étant un des éléments clés de l’OGC Nice. Avec un total de 80 touches, Sofiane a réussi 80% de ses passes (43/50) tout en délivrant 2 passes clés. Il a également une occasion en or pour son club en remportant 10 duels sur 12. Avec la constance dont il fait preuve depuis ce début de saison, le jeune joueur pourrait retrouver rapidement la sélection nationale.

Liga

Nayef Aguerd: 7,5/10

Encore un clean sheet pour le patron de la charnière centrale des Lions de l’Atlas lors du match Leganes-Real Sociedad (0-3). Le dernier rempart de la Sociedad a été solide, encore une fois, avec pas moins de 5 dégagements, 1 tir bloqué, 1 interception. Aguerd a également remporté tous ses duels aériens (4/4) et 4 de ses 6 duels au sol. Titulaire indiscutable depuis son arrivée cet été à la Sociedad, le défenseur marocain fait bien les choses avec son nouveau club. Ce dernier compte d’ailleurs prolonger l’aventure du Marocain dans son effectif.