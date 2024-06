La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) connait une mobilisation continue pour veiller à ce que l’Aid Al-Adha se déroule dans des conditions idéales en termes de santé et de propreté, en droite ligne avec l’esprit spirituel de ce rite religieux.

Dans les villes du nord, des espaces spécifiques ont été aménagés pour la vente des moutons, interdisant la vente non organisée dans les quartiers et les places publiques.

Chacune de ces villes a aménagé un marché dédié pour accueillir les vendeurs de bétail dans des conditions adéquates, en équipant ces marchés d’abris ombragés, de barrières métalliques, de fontaines et parfois de sanitaires.

À Tanger, bien que la commune n’ait pas annoncé l’ouverture de l’abattoir communal pour les citoyens souhaitant abattre leurs moutons, elle a renouvelé sa décision d’interdire la grillade des têtes et des pattes de moutons dans les places et les voies publiques, et ce afin de « préserver la sécurité publique et la propreté », et de consacrer certaines zones choisies par une commission locale mixte à cette activité, en plus des commerces spécialisés.

Pour la gestion des déchets le jour de l’Aid, les deux sociétés déléguées chargées de la collecte des déchets solides « Arma » et « Mecomar » ont mis en place des dispositions spéciales et renforcé leur préparation pour répondre aux besoins de la ville, préserver la beauté des rues et assurer la santé publique rapidement après les opérations d’abattage.

À cet égard, la société « Mecomar », qui gère le service de la propreté dans les arrondissements de Tanger-ville et Souani, a déployé ses moyens logistiques, en mobilisant environ 80 véhicules, dont des camions et des bulldozers, ainsi qu’environ 400 employés, tandis que la société « Arma », qui assure la gestion de la propreté dans les arrondissements de Mghogha et Bni Makada, a mobilisé 60 camions pour la collecte des déchets et 10 bulldozers, ainsi que près de 300 employés.

La commune de Tanger a souligné qu’elle oeuvre, à travers ces mesures, à gagner le défi d’un « Aid propre en un temps record », en prévoyant que les services des deux sociétés débutent leur mission de 14 à 18 heures le jour de l’Aid, afin de collecter les déchets d’abattage.

À Tétouan, il a été décidé d’organiser les abattages dans l’abattoir communal dans des conditions conformes aux exigences de santé publique. La commune a invité les personnes souhaitant abattre leurs moutons à déposer les animaux dans les étables de l’abattoir au moins 24 heures avant le jour de l’abattage pour s’assurer qu’ils remplissent les conditions sanitaires en vigueur.

Les étables ont été ouvertes le 13 juin, et la commune a insisté sur le respect des conditions et des procédures organisationnelles mises en place par l’administration de l’abattoir pour garantir que ce rite religieux se déroule dans des conditions sanitaires appropriées.

Les villes d’Ouezzane, de Ksar El Kébir et de Larache ont pris des décisions similaires en ouvrant les abattoirs communaux au public, notamment pour ceux qui ne disposent pas de lieux appropriés pour l’abattage, afin de « maintenir la propreté des villes et éviter les résidus polluants des sacrifices », avec la possibilité de faire appel aux bouchers des abattoirs communaux, tout en interdisant la grillade des têtes de moutons dans les voies publiques, pour des raisons de santé et de propreté, avec des amendes prévues pour les contrevenants.

Les villes du nord ont mené ces derniers jours une série de campagnes de sensibilisation à l’adoption de comportements civiques respectueux des espaces publics et de l’environnement urbain, notamment concernant l’élimination des déchets d’abattage et la collecte des peaux pour leur valorisation, ainsi que sur les dangers des abattages dans des conditions non hygiéniques, en plus de la distribution des sachets en plastique pour la collecte des déchets générés par la célébration de l’Aid.