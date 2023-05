Refus de Visa pour les Marocains: la France en tête

Les demandes de visa Schengen déposées par des Marocains sont souvent refusées, révèle un récent rapport SchengenVisaInfo, notant que la plupart des refus émanent des services consulaires français et espagnols.

En 2022, « 423.201 demandes de visa ont été déposées » auprès des consulats de pays de l’Union européenne au Maroc, faisant du royaume le « quatrième plus grand marché de demandeurs de visas Schengen ».

Mais alors que « le taux de rejet global des demandes de visa en 2022 était de 17,9 %, le Maroc, à lui seul, a enregistré un taux de rejet de 29,7 %, ce qui en fait l’un des pays avec les taux de rejet de visa Schengen les plus élevés », révèle SchengenVisaInfo.

Cependant, le plus haut taux de refus en 2022 a été enregistré en Algérie (48,2%), suivi par la Tunisie (30,3%) et le Nigeria (45,6%).

Le rapport fournit également les détails sur les refus au Maroc, par pays et pas consulats. Sans grande surprise, après le consulat de Malte à Casablanca qui a opposé une fin de non-recevoir à 73,7% des demandes (soit 820 demandes sur 1.138) et celui de la Finlande à Rabat avec 54,6% de refus (456 demandes refusées sur 857) on retrouve la France et l’Espagne.

Le consulat qui a reçu le plus de demandes de visa est celui de France à Rabat, avec plus de 106.914 requêtes seulement en 2022. Au total 29.233 visas ont été rejetés, soit 28,1% des demandes. Le consulat de France à Casablanca a reçu, quant à lui, 54.131 demandes, parmi lesquelles 22.265 ont été refusés, soit un taux de refus de 42,3%.

S’agissant de l’Espagne, le plus grand nombre de demandes ont été déposées à Casablanca. Sur les 63.113 demandes déposées, 6.162 ont été rejetées, soit un taux de 11,2%. Le plus haut taux de refus a été enregistré à Nador, avec 41,3%, car sur les 14.961 demandes déposées, 10.594 ont été refusées.

Le consulat d’Espagne à Tanger a refusé 32,7% des demandes, contre 31,4% à Rabat et 26,4% à Tétouan.

Le coût d’un visa touristique, sans compter les frais de prestataires (TLS, BLS) est de 830 dirhams. Au total, les consulats de France au Maroc ont perçu plus de 222 millions de dirhams pour les 267.959 demandes déposées en 2022, un peu plus que l’Espagne qui en a refusé moins.