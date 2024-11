La population légale de la région de l’Oriental a atteint 2.294.665 habitants au 1er septembre dernier, dont 3.625 étrangers, selon une note d’information de la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan (HCP).

Selon les premiers résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), la population légale de la région a atteint 2.294.665 habitants au 1er septembre dernier, soit 6,23 % de la population du Royaume, dont 3.625 étrangers (soit 2,45 % de la population des étrangers recensée au niveau national), précise la même source.

Par rapport au recensement de 2014, l’effectif de la population a enregistré une diminution absolue de 19.681 habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de -0,09 % au cours de la période 2014-2024, contre +0,96 % entre 2004 et 2014.

Par milieu de résidence, la population s’élève à 1.505.714 habitants en milieu urbain, soit une diminution de 8.197 personnes entre 2014 et 2024 et un taux d’accroissement annuel moyen de -0,05 %.

En milieu rural, la population s’élève à 788.951 habitants, soit une baisse de 11.484 par rapport au recensement de 2014 et un taux d’accroissement annuel moyen de -0,14 %.

Il ressort ainsi des premiers résultats du RGPH 2024 que le taux d’urbanisation dans la région de l’Oriental (65,6 %) est resté presque identique à celui de 2014 (65,4 %), souligne la note, notant que ce taux est supérieur à celui enregistré au niveau national (62,8 %).

Parmi les huit provinces de la région, cinq ont enregistré une baisse de la population entre 2014 et 2024. Il s’agit des provinces de Driouch, Taourirt, Jerada, Berkane et Guercif.

La préfecture d’Oujda-Angad et les provinces de Figuig et Nador ont connu une augmentation de la population au cours de la même période.

La province de Driouch, qui a enregistré le taux d’accroissement de la population négatif le plus élevé au Maroc, a perdu 22.868 habitants, soit 10,8 % de sa population entre 2014 et 2024. Cette tendance baissière que connaît la province depuis 1982 s’est accentuée entre 2014 et 2024 pour atteindre un taux d’accroissement annuel moyen de -1,14 % (+0,41 % en milieu urbain et -1,76 % en milieu rural) au cours de cette période contre un taux de -0,55 % entre 2004 et 2014.

Quant à la province de Figuig, elle a enregistré, entre 2014 et 2024, le taux d’accroissement annuel moyen le plus élevé dans la région avec +0,43 %. Ce taux est le résultat d’une augmentation de +1,01 % de la population urbaine et d’une diminution de -0,17 % de la population rurale.