Karim Zidane, nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a été nommé mercredi par le Roi Mohammed VI avec pour mission de poursuivre le travail commencé par Mohcine Jazouli. Portrait.

Karim Zidane a rejoint hier le Cabinet d’Aziz Akhannouch avec treize autres ministres et ministres délégués pour impulser une nouvelle dynamique avant la fin du mandat en cours.

Ingénieur en mécanique, Karim Zidane vit à Munich depuis plus de trente ans. Originaire de Souk Elarbaa, il a grandi dans un environnement mêlant ruralité et urbanité. Après un baccalauréat en industrie mécanique, il étudie la physique et la chimie à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, avant de se rendre en Europe pour élargir ses horizons académiques.

En 1989, il a 20 ans quand il décidé de migrer en Allemagne. Malgré l’absence de contacts familiaux et les défis linguistiques, il reprend ses études à l’Université d’Aix-la-Chapelle (RWTH), près des frontières germano-belge et germano-néerlandaise, tout en travaillant pour subvenir à ses besoins.

Karim a rejoint par la suite le groupe BMW où il va s’investir durant une vingtaine d’années au sein de BMW, notamment dans le développement de moteurs à essence. Il a participé à des projets innovants axés sur la durabilité et l’efficacité.

En parallèle, il a promu les compétences marocaines en Allemagne, créant des réseaux pour le transfert de connaissances et défendant les intérêts du Maroc via son cabinet de conseil, Zidcon (Zidane Consulting). Cette société de conseil opère dans l’accompagnement des entreprises et des administrations, offrant, selon son site, des solutions sur mesure pour améliorer leur efficacité, optimiser leurs processus et atteindre leurs objectifs.

Lire aussi: Remaniement: le Roi reçoit les membres du gouvernement Akhannouch II

En tant que ministre délégué, il a promis, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs ce jeudi avec son prédécesseur Mohcine Jazouli, de mettre à profit son expertise pour faire avancer le ministère de l’Investissement. Tout en se disant honoré de la confiance royale, il a souligné l’importance de la dynamique que revêt le secteur de l’investissement.

Courtois, il a salué les efforts de Jazouli à la tête du ministère délégué, mettant en relief le rôle que joue ce département en faveur de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.