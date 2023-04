Ramadan 2023: Zakat Al Fitr s’élève à 20 dirhams par personne

Le montant de Zakat Al Fitr pour le Ramadan de l’année 1444H/2023 est fixé à 20 dirhams par personne, a annoncé le Conseil Supérieur des Oulémas.

Le Conseil précise dans un avis que la Zakat consiste à offrir un boisseau prophétique (Saâ nabaoui) par personne en fonction de l’essentiel de la consommation de la population, soit l’équivalent de 2,5 kg de céréales ou de farine, affirmant qu’il est possible de s’acquitter de Zakat Al Fitr trois jours avant l’Aïd.

Toute personne peut cependant s’acquitter d’un montant ou d’une quantité supérieurs si elle en a les moyens.

Zakat Al Fitr, rappelle le Conseil, « est une aumône obligatoire à la fin de chaque mois de Ramadan, instituée par le Prophète, paix et salut sur Lui, afin de purifier les jeûneurs des propos malsains et obscènes et nourrir les plus démunis dans le but de se rapprocher davantage d’Allah ».