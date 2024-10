Les Ultras de l'AS FAR, le Wydad et le Raja

La cause palestinienne a toujours trouvé écho au Maroc, et ce jusque dans les gradins des stades de football. Les supporters affichent fièrement leur solidarité au peuple palestinien lors des rencontres de la Botola Pro.

La cause palestine est une priorité absolue pour le Maroc. Et cela se traduit à divers niveaux de la société, du sommet de l’Etat au citoyen lambda. Dans les sports, et plus particulièrement au football, de nombreux supporters expriment leur soutien au peuple palestinien lors des matches de Botola Pro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H24Info (@h24info.ma)

En effet, si nombre de points les séparent, les “Ultras” marocain se réunissent derrière la cause palestinienne. Outre les drapeaux brandis lors des matchs, les chants pro-palestiniens résonnent également à l’image du très connu “Rajaoui Filistini” de la Curva Sud (Green Boy, Eagles) du Raja de Casablanca.

Lire aussi: Interdiction des déplacements des supporters: les ultras se rebiffent

Des banderoles affichant des messages de solidarité sont également souvent arborées. C’est le cas lors des rencontres de l’AS FAR, où les deux groupes d’ultras du club (Ultras Askary et Black Army) affichent fièrement leur solidarité avec le peuple palestinien.

“Du Maroc jusqu’à la Porte des Marocains (à Jérusalem, ndlr), cœurs et âmes avec la Palestine”, lit-on par exemple sur une banderole des Black Army. “De Jabalia la combattante à Rafah la résistante, respect à la résistance éternelle”, avaient également écrit les ultras Askary, premier du Royaume, lors d’un match la saison dernière.

Cette solidarité avec les Palestiniens est partagée par les Winners (Wydad de Casablanca), les Fatal Tigers (MAS) ou encore les Hercules de Tanger.