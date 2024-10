Absent lors des deux derniers matchs pour cause de blessure, Anas Zniti a repris les entraînements collectifs avec le Raja de Casablanca. Le club a annoncé son retour ce lundi sur les réseaux sociaux.

Le Raja de Casablanca connaît un début de saison compliqué. Récemment, lors de la défaite contre la JS Soualem (1-2), le portier des Verts, Anas Zniti, a subi vers la fin de la rencontre une blessure qui l’a obligé à rester loin des pelouses.

Le portier et capitaine du Raja a ainsi manqué les deux dernières rencontres de son équipe, dont le très attendu clasico contre l’AS FAR (0-0).

Our captain, Anas zniti has returned to training with the squad 🦅 pic.twitter.com/FySQ2mNDHc

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 28, 2024