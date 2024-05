L’année 2023 a été exceptionnelle pour le programme récompensé « Responsible Business » du Radisson Hotel Group. Le groupe a réalisé des progrès considérables dans sa démarche Net Zero horizon 2050, et a atteint des jalons conséquents en termes d’engagement et de diversité de ses collaborateurs. Les efforts du groupe se sont étendus au-delà de ses propres frontières afin de rallier l’ensemble l’industrie hôtelière afin de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de voyages éco-responsables.

La publication du rapport 2023 Responsible Business du Radisson Hotel Group célèbre le 35e anniversaire de sa première politique environnementale, une initiative pionnière dans le secteur. Ce rapport met en lumière les principales initiatives et réalisations du groupe au cours de l’année passée, regroupées dans les catégories Think People, Planet et Community. Il détaille également les progrès accomplis dans le cadre de la transformation visant à atteindre l’objectif « Net Zero » d’ici 2050.

« En tant que leader mondial de la gestion éco-responsable, le groupe poursuit le développement de ses hôtels et de ses processus pour les rendre toujours plus durables, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des séjours éco-responsables, notamment en lançant les Hotel Sustainability Basics (HSB) », écrit le groupe dans communiqué.

Après l’approbation par la Science Based Targets Initiative (SBTi) de ses objectifs de réduction des émissions de carbone à court terme pour 2030, fondés sur la recherche scientifique, le groupe a obtenu la validation de son ambition Net Zero. Cela aligne les ambitions du groupe avec la contribution du secteur privé aux objectifs climatiques mondiaux de la COP21.

Cette validation soutient la vision du Radisson Hotel Group de détacher les émissions de carbone de leur croissance, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 46 % d’ici 2030 et de progresser vers le Net Zero d’ici 2050. Les efforts du groupe ont déjà porté leurs fruits, avec une réduction notable de 35 % de l’empreinte carbone par mètre carré depuis 2019. Les résultats des émissions de l’empreinte carbone du groupe ont été vérifiés par TÜV Rheinland, incluant l’évaluation pertinente des résultats en vue de la déclaration volontaire des informations sur les émissions, sur la base d’un échantillon.

L’une des principales priorités du Radisson Hotel Group est d’aller au-delà de ses propres frontières pour jouer un rôle plus significatif dans le secteur de l’hôtellerie, en incitant les hôtels et les voyageurs du monde entier à s’engager sur la voie de la durabilité. En tant que principal partisan du programme Pathway to Net Positive Hospitality et des Hotel Sustainability Basics, signataire de la Déclaration de Glasgow et défenseur de la vision Nature Positive pour l’industrie hôtelière, le Radisson Hotel Group se positionne parmi les premières entreprises à promouvoir la transformation durable du secteur.

Le Radisson Hotel Group s’est engagé à mettre en place des labels de durabilité fiables dans tous ses établissements et poursuit la mise en place des Hotel Sustainability Basics (HSB). Actuellement, 50 % des hôtels du groupe sont en cours de vérification, 179 sont entièrement vérifiés HSB, tandis que 165 sont certifiés par un écolabel.

Au Maroc, le Radisson Blu Taghazout Bay, Surf Village, a obtenu la prestigieuse Green Globe GOLD certification. Green Globe est un label international de tourisme durable conçu pour les professionnels du voyage et du tourisme. Pour décrocher cette certification, les établissements doivent se conformer à chacun des 41 critères fondamentaux obligatoires, soutenus par plus de 320 indicateurs de conformité.

Reconnue par l’Organisation Mondiale du Tourisme et le World Travel and Tourism Council (WTTC), cette certification récompense les initiatives en matière de gestion environnementale, durable et sociale. Après avoir obtenu la certification pendant cinq années consécutives, le Radisson Blu Taghazout Bay s’est vu attribuer le statut GOLD, saluant ainsi ses efforts éco-responsables.

Engagement sans faille

Le Radisson Blu Marrakech, Carré Eden a quant à lui été honoré lors des Hospitality Awards à Paris, en recevant le prestigieux prix “Best Responsible Action Awards”. Cette distinction lui a été attribuée grâce à la création de la crèche gratuite « Lila Nurserie », dédiée aux enfants des employés de l’hôtel. Depuis vingt ans, cette compétition internationale célèbre les professionnels de l’hôtellerie et met en avant leurs réalisations exceptionnelles dans les domaines de la communication, du marketing, des ressources humaines, ainsi que de la responsabilité sociale et environnementale de l’industrie hôtelière mondiale.

Qui plus est, le Radisson Blu Marrakech, Carré Eden a renforcé son statut d’établissement engagé après le sinistre tremblement de terre d’Al Haouz, en poursuivant ses actions en partenariat avec l’association «Chams». Des séances de soutien psychologique ont été organisées avec des psychologues et psychiatres pour aider les employés et leurs familles à gérer le stress post-traumatique. Un fonds de secours a également été mis en place pour soutenir financièrement les collaborateurs et les familles les plus touchées, couvrant des besoins immédiats comme le logement temporaire et l’accès aux denrées alimentaires. L’hôtel a généreusement accordé plusieurs mois de congés payés aux employés directement affectés, leur permettant de reconstruire ou de s’occuper de leurs familles sans se soucier de leur revenu. En outre, des programmes de formation ont été développés pour préparer les collaborateurs aux catastrophes et aux premiers secours, améliorant ainsi leur capacité à gérer de futures situations d’urgence.

« Le développement durable est au cœur de notre plan stratégique quinquennal et est étroitement lié à d’autres initiatives clés, ce qui consolide notre vision de marque porteuse de sens pour les clients, les propriétaires et les talents. Nous continuons à investir dans l’ESG et à nous concentrer sur l’efficacité des coûts, ainsi que sur les opportunités de revenus qu’offre une entreprise éco-responsable. En collaboration avec nos principaux actionnaires et associations, nous croyons fermement à la promotion et à la croissance des voyages durables, faisant de la durabilité une partie intégrante de nos 10 marques phares. », déclare Federico J. González, vice-président Exécutif, Radisson Hotel Group.