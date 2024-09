Rachid Yazami: le marché des batteries lithium-ion devrait atteindre 4 billions de dollars en 2030

Rachid Yazami, scientifique et inventeur de la batterie de lithium @DR

Le marché international connaît une consommation accrue des batteries lithium-ion, et devrait atteindre une capacité de 4700 GWh/h, d’une valeur supérieure à quatre billions de dollars d’ici 2030, a relevé, mercredi à Charjah, le scientifique et inventeur marocain Rachid Yazami.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture du Forum international de la communication gouvernementale (IGCF 2024), Rachid Yazami a affirmé que l’avenir appartient aux énergies électriques propres, faisant état des aspects de progrès des batteries lithium-ion, eu égard des avancées significatives en la matière.

Parmi ses aspects figurent l’amélioration des mesures de sécurité dans les zones à haute température, la réduction du temps de charge à moins de 20 minutes, l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, ainsi que le prolongement de la durée de vie des batteries, a-t-il souligné.

Rachid Yazami, qui présentait un exposé intitulé « Lorsque les génies arabes contribuent au progrès de la communication internationale« , a souligné l’importance de l’autonomisation des jeunes arabes tout en libérant leur créativité et mettant à leur disposition l’environnement favorable pour atteindre leurs ambitions. Le Marocain est le premier inventeur de l’anode en graphite utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables au lithium-ion.

Surnommé « le père de la batterie au lithium« , Rachid Yazami a inventé une technique capable de recharger les batteries des appareils électroniques et des voitures électriques en un temps record. Ainsi, il compte à son actif plus de 200 inventions, avec plus de 250 recherches scientifiques publiées.

Au menu du 13è Forum international de la communication gouvernementale (IGCF 2024), qui se tient sur deux jours sous le thème « gouvernements agiles: communication innovante« , figurent des rencontres et des dialogues constructifs et des ateliers axés sur le rôle de la communication gouvernementale dans la résilience économique, son impact sur le tourisme d’aventure et les opportunités du secteur.