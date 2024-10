Dans cette interview, Rachid Seddik Seghir, premier diplômé marocain en expertise comptable, souligne l’importance de l’évaluation d’entreprise. Il met en avant la capacité de l’évaluation à clarifier la situation financière d’une entreprise, offrant ainsi des solutions efficaces pour attirer des investisseurs et renforcer les partenariats.

Qu’est-ce que l’évaluation d’entreprise ?

L’évaluation d’entreprise consiste à déterminer la valeur financière d’une société, souvent en vue de préparer une transaction, attirer des investisseurs ou faciliter une transmission. Elle repose sur différentes méthodes et fournit une fourchette de valeurs. Cette pratique est essentielle pour une gestion stratégique et transparente des opérations de l’entreprise.

Est-elle régie par des normes spécifiques ?

Non, l’évaluation n’est pas régie de cette manière. C’est comme une boîte à outils : cela dépend de ce que vous voulez atteindre. Si vous désirez une évaluation approfondie pour connaître les risques futurs, les éléments innovants ou ceux augmentant la valeur, cela dépend de l’objectif de cette valorisation. Nous avons des techniques éprouvées, reconnues à l’international et basées sur l’expérience.

Qui fait l’arbitrage dans ce contexte ?

L’arbitre, c’est le conseil. Le vendeur vient avec son conseiller, et des échanges ont lieu. Le marché joue également un rôle d’arbitre. En mettant une entreprise en vente, par exemple, vous recevrez des offres, et vous vendrez à celui qui propose le meilleur prix. Toutefois, il est crucial de prendre en compte un repreneur qui partage votre vision.

Quels sont les garde-fous pour éviter une sous ou surévaluation ?

Pour éviter une évaluation incorrecte, il est essentiel de combiner plusieurs méthodes d’évaluation. Le cadre réglementaire n’intervient pas directement dans cette évaluation, qui repose davantage sur des techniques variées. Le choix de la méthode dépend de la nature de l’activité, de l’entreprise, de son contexte, et de nombreux autres éléments. En combinant plusieurs méthodes, on obtient des valeurs qui se confirment mutuellement. Par exemple, si j’utilise la méthode des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash Flow – DCF) pour obtenir une valeur, puis que je la compare à une autre méthode comme la valorisation par dividende, les résultats devraient converger. En général, on prend plusieurs méthodes et on calcule la moyenne, qui tend à refléter la réalité.

Quel est le rôle de l’évaluation dans les décisions stratégiques d’une PME ?

L’évaluation d’une entreprise permet d’apporter de la clarté dans les transactions importantes, comme la cession d’actions ou l’entrée de nouveaux partenaires. Par exemple, j’ai eu un client qui pensait vendre 45 % de son entreprise pour un montant d’un million de dirhams. Après une évaluation objective basée sur ses bilans, je lui ai démontré qu’il pouvait demander jusqu’à 20 MDH. Au départ, il était sceptique, mais il a fini par oser le faire et cela a fonctionné. Cela montre la puissance d’une évaluation bien menée.