Electro Bousfiha annonce l’ouverture de son tout nouveau magasin au centre commercial Ryad Square, situé au cœur de Hay Riad, l’un des quartiers les plus prisés de Rabat. Cette inauguration marque une étape stratégique dans le développement du réseau de la marque.

Plus qu’un simple magasin, ce nouvel espace est une invitation à vivre une expérience unique, alliant convivialité, design moderne et services personnalisés. Chaque détail a été pensé pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, en quête de qualité et d’innovation. En intégrant les dernières tendances du retail, Electro Bousfiha transforme le shopping en un moment de découverte et d’inspiration. L’objectif? Offrir un produit au meilleur rapport qualité/prix, mais aussi un accompagnement sur mesure qui place le client au cœur de l’expérience.

Une ouverture sous le signe de l’innovation et des surprises

Pour célébrer cet événement, Electro Bousfiha propose une série d’activités exclusives qui promettent d’émerveiller ses visiteurs, notamment des démonstrations en direct des dernières nouveautés en électroménager et électronique, des ateliers interactifs pour explorer des solutions technologiques innovantes et une immersion dans un univers chaleureux où technologie et praticité se rencontrent.

Une équipe d’experts pour un accompagnement personnalisé

Pour garantir une expérience client optimale, une équipe d’experts dédiés sera à disposition pour accompagner chaque visiteur. Ces professionnels, formés aux spécificités des produits et aux attentes des clients, s’engagent à fournir des conseils adaptés et un service sur mesure.

Situé au Centre commercial Ryad Square, ce 7eme magasin offre un cadre unique et des surprises qui feront de chaque visite une expérience inoubliable.