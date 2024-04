Les travaux d’une conférence-débat sur les « Enjeux stratégiques des espaces maritimes de l’Afrique atlantique » ont été ouverts ce mardi à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P-Rabat), avec la participation d’un parterre d’experts et de chercheurs de divers horizons.

Organisée par le Policy Center for the New South (PCNS), cette rencontre se propose de contribuer à la construction d’une connaissance nationale approfondie et intégrée des enjeux stratégiques, risques et opportunités des espaces maritimes de l’Afrique atlantique.

S’exprimant à cette occasion, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a indiqué que cet événement est l’occasion de se pencher sur les différents enjeux inhérents aux espaces maritimes de l’Afrique atlantique, tout en identifiant les défis liés notamment au renforcement de la paix et de la stabilité, à la préservation de l’environnement et à la gestion des infrastructures dans cette zone.

Cette conférence-débat s’inscrit dans la continuité des activités initiées par le PCNS autour de la vision du roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique atlantique et du développement dans la région, dans un esprit de partenariat, d’ouverture, de coopération efficiente et optimale et de dialogue, a-t-il souligné.

Lire aussi. L’initiative royale pour l’Atlantique présentée par Youssef Amrani à Washington

Pour sa part, Jamal Machrouh, senior fellow au PCNS, a fait état « d’une prise de conscience accrue quant à l’importance de la mer en tant qu’élément structurant et démultiplicateur de la puissance des nations », relevant, néanmoins, certains défis liés aux taux de croissance insuffisants en Afrique et à la consolidation de la souveraineté maritime.

Il a, dans ce sens, mis en avant l’initiative royale pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique, à travers la création d’un espace stable politiquement et prospère économiquement et le désenclavement de ces pays dans un esprit d’inclusion et de solidarité.

Les travaux de cette conférence se déclinent en quatre panels axés sur les enjeux géopolitiques en termes d’intégration de la région et la rivalité des puissances dans l’espace Afrique Atlantique, les enjeux juridiques tels que les droits maritimes, les enjeux sécuritaires notamment en rapport avec la préservation du capital maritime africain, outre les enjeux géoéconomiques à la lumière des projets structurants en faveur de la prospérité des économies africaines.