Les forces de l’ordre ont empêché par la force, durant la nuit du mercredi au jeudi, la tenue d’un sit-in des étudiants en médecine devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

Accompagnés de leurs parents, des centaines d’étudiants ont été interdits de dresser des tentes et de stationner leurs voitures à proximité de l’établissement. Face à cette interdiction, les étudiants ont transformé leur sit-in en une manifestation massive dans la rue adjacente à la faculté, où ils ont scandé des slogans fermes, véhiculant un message clair destiné au ministre de l’Enseignement supérieur: le refus catégorique de la réduction des années de formation.

طلبة الطب والصيدلة يتعرضون رفقة آبائهم وأمهاتهم إلى تدخل قمعي عنيف بالرباط ليلة أمس.

ضرب وسب وتعنيف أدى ببعضهم إلى المستعجلات ودفع بالبعض الآخر إلى الاعتقال وسط جو يسوده « الظلم والترهيب »حسب قولهم pic.twitter.com/QbqroupG1m — Mohammed🔻 (@Machi__Mohim) September 26, 2024

Les manifestants ont tenu le gouvernement, et plus précisément le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, responsables du climat de tension au sein des facultés de médecine à l’échelle nationale. Des slogans percutants comme «Miraoui… zéro» et «Ce responsable… honte à lui… ce ministre… honte à lui» ont été scandés, dénonçant la gestion de la crise qui s’approche des dix mois.

Les forces de l’ordre sont intervenues avec force pour empêcher le sit-in, ce qui a entraîné des évanouissements et des blessures parmi les étudiants, selon un communiqué de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie.

Sept ans ou rien

Parmi les slogans scandés par les étudiants lors de cette manifestation, on pouvait également entendre «Non, non et mille fois non à la réforme déplorable», «Un ministre démis, un ministre nommé… pas de réforme ni de changement», «Pourquoi sommes-nous ici et pourquoi protestons-nous? Sept ans, c’est ce que nous voulons», et «Une année blanche est préférable à un avenir noir».

من فهم منكم ملف طلبة الطب بالمغرب و لماذا تتعنت الدولة امام مطالب مشروعة !!!فليفهمني pic.twitter.com/Dkn5iYW4Zd — Mohammed🔻 (@Machi__Mohim) September 26, 2024

Les étudiants ont appelé à réorienter «les efforts du gouvernement pour étouffer les luttes des médecins de demain» vers un assouplissement de la position du ministre Abdellatif Miraoui face à leurs revendications. Ils se sont également étonnés que la proposition de la tutelle, à travers l’institution du Médiateur du Royaume, a été faite alors qu’ils avaient déjà rejeté ces principaux termes lors des précédentes négociations.

طالب يقول لك ساعات التكوين لا تكفيني فيكون الجواب : القمع #طلبة_الطب_بالمغرب_يعنفون pic.twitter.com/ptIHnrYbRo — Mohammed🔻 (@Machi__Mohim) September 26, 2024

Même si les médecins de demain ont souligné leur volonté d’éviter tout affrontement avec les forces de l’ordre qui ont dispersé leur sit-in, ils ont exprimé leur déception face à la répression de cette forme de protestation, devenue leur seul moyen de faire entendre leur voix. Ils ont également réitéré leur principale revendication: l’amélioration de la qualité de la formation pour pouvoir offrir de bons services médicaux aux citoyens et s’engager dans le chantier de la protection sociale.

Un sit-in annoncé à Casablanca

En réponse à ce qu’ils qualifient d’«intervention répressive et violente» subie par leurs «camarades et frères des facultés de médecine et de pharmacie de Rabat, ainsi qu’à l’égard de leurs parents, et pour dénoncer les violences, insultes et brutalités qui ont conduit certains à l’hôpital et d’autres à l’arrestation, dans une ambiance d’injustice et de terreur», les étudiants en médecine de Casablanca ont annoncé un sit-in d’avertissement devant la Faculté de médecine et de pharmacie de la ville, à partir de ce jeudi 26 septembre à 18h jusqu’au vendredi 27 septembre à 7h.

Ce sit-in sera l’occasion de dénoncer le «retard continu concernant le dossier des étudiants en médecine au Maroc depuis plus de 9 mois», ont-ils écrit dans un appel à manifestation dont H24Info détient copie.