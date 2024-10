La 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde se tiendra du 20 au 28 juin 2025 à Rabat, annonce l’Association Maroc Cultures.

Placé sous patronage royal, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, organisé par Maroc Cultures, reste fidèle à sa mission première, à savoir démocratiser l’accès aux cultures du monde entier pour tous les Marocains, précise l’Association dans un communiqué.

Comme à chaque fois, le Festival représentera un moment culturel incontournable pour le public avec, encore et toujours, un accès gratuit pour 90% des festivaliers et des prestations qui porteront haut les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect.

« Pour cette nouvelle édition, l’un des plus grands événements culturels de la planète promet une programmation de qualité et pleine de surprises à tous les amoureux de la musique et de la culture, avec les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, les grands noms et les jeunes talents de la scène marocaine, ainsi qu’une sélection des figures incontournables des plus beaux patrimoines musicaux des cinq continents« , souligne la même source.

La 19e édition du Festival avait réuni plus 2,5 millions de spectateurs durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé.

Créé en 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Le festival est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.

En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine-Rythmes du Monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.