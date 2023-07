La plateforme numérique du programme « Jisr pour l’autonomisation et le leadership », visant à faciliter l’autonomisation et l’inclusion des femmes a été lancée, lundi, au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

L’opérationnalisation de ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du programme gouvernemental (2021-2026) relatives à l’amélioration de l’activité économique des femmes, en plus de la stratégie du ministère de la Solidarité, de l’insertion Sociale et de la famille, en prenant compte des attentes des citoyens au niveau de chaque région.

Ce programme vise à développer l’entrepreneuriat féminin et à faciliter l’accès des femmes au marché du travail, à travers leur accompagnement et leur formation au niveau territorial afin d’améliorer leurs expertises et leurs compétences dans le domaine de la création d’entreprises et de réduction des disparités sociales et régionales.

L’autonomisation économique est une élément clé du troisième plan gouvernemental d’égalité, notamment dans son premier axe relatif à l’autonomisation et au leadership, a fait observer la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, dans une allocution de circonstance, affirmant que cette question a été parmi les attentes prioritaires exprimées par les différents acteurs territoriaux lors des consultations nationales lancées par le ministère dans les douze régions du Royaume.

A cet effet, le ministère a consacré à la question de l’autonomisation de la femme une place importante dans la nouvelle stratégie « Jisr pour un développement social inclusif, innovant et durable », qui repose sur un environnement social inclusif, l’égalité, l’autonomisation et le leadership, en plus de la famille, le système des valeurs et la durabilité, a indiqué Mme Hayar.

Le programme « Jisr pour l’autonomisation et le leadership » représente la pierre angulaire de cette stratégie, a-t-elle noté, ajoutant qu’il vise à venir en aide aux femmes porteuses de projets en situation difficile, avec 36.000 femmes au niveau national, soit une moyenne de 3.000 femmes au niveau de chaque région.

En dépit des moyens mis à disposition au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, certaines catégories vulnérables peinent à s’engager dans la dynamique économique, notamment les femmes, a fait remarquer la ministre, mettant en avant les données émises par le Haut Commissariat au Plan pour l’année 2020, qui démontrent que les femmes ne représentent que 18,8% de la population active dans la région.

À cet égard, la responsable gouvernementale a invité toutes les parties prenantes à redoubler d’efforts pour renforcer l’implication des femmes dans l’activité économique que connaît la région, de même à réduire les écarts au niveau des taux d’activité entre les femmes et les hommes.

Dans le même sens, le président du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi a indiqué que le conseil a adopté une vision de développement qui aspire à faire de la région un pôle attractif qui repose sur l’innovation et la connaissance, avec pour objectif de réaliser un impact positif sur le niveau de vie du citoyen.

Cette vision, a-t-il poursuivi, dégage deux priorités qui reposent à la fois sur l’amélioration de l’accès aux services de base et aux infrastructures au niveau de toutes les préfectures et provinces de la région, ainsi que sur le renforcement de l’inclusion économique et sociale de toutes les catégories de la société, en particulier les femmes.

M. El Abdi a indiqué que ladite vision a été élaboré suivant cinq axes majeurs dont un axe destiné à l’inclusion social et professionnel des jeunes, de la femme et des catégories en situation de vulnérabilité, avec un budget de plus de 2 MMDH, réparti sur 11 projets structurants.

Après le lancement de la plateforme numérique du programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership au siège de la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, Mme Hayar a procédé au lancement du Guichet social unique au niveau du complexe socio-éducatif « Al Majd » à Hay Al Fath à Rabat.

Au cours de cette visite, la ministre a assisté à la présentation du fonctionnement de ce guichet à travers des cas pratiques mettant en scène les services offerts, ainsi que des explications sur ce nouveau concept que le ministère s’attelle à mettre en œuvre dans toutes les régions du Royaume dans le cadre de la convergence entre les composantes du pôle social, à savoir l’Entraide nationale et l’Agence de développement social.

Le Guichet social unique vise, notamment, à rapprocher les services sociaux aux citoyens et à consolider et améliorer le fonctionnement du réseau des centres sociaux grâce au levier de la numérisation.

Cette visite a été également l’occasion de présenter la plateforme de formation à distance au profit des femmes ciblées dans le programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership en plus de l’incubateur social destiné à leur accompagnement et l’intégration socio-économique.

Au terme de cette visite, des chèques ont été remis aux bénéficiaires du financement des activités génératrices de revenu parmi les personnes en situation de handicap dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale, en plus d’un don de fauteuils roulants électriques.