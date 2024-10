Dans une interview à la MAP, Fatiha El Moudni, présidente du Conseil communal de Rabat, revient sur le Prix d’honneur ONU-Habitat 2024 décerné à Rabat lors de la célébration de la Journée mondiale de l’habitat à Querétaro, au Mexique.

A cette occasion, Fatiha El Moudni partage sa vision des projets qui ont valu à Rabat cette reconnaissance internationale, ainsi que les efforts soutenus de la ville dans le domaine du développement culturel et de l’intégration sociale.

Rabat a reçu récemment le Prix honorifique du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 2024. Que représente pour vous cette distinction?

Effectivement, le couronnement de Rabat par le Prix d’honneur ONU-Habitat 2024, conjointement avec le Prix Méditerranéen pour l’excellence dans l’intégration sociale et le développement culturel, représente une grande fierté pour notre Conseil municipal, pour les habitants de la ville et pour tout le Royaume. C’est une reconnaissance internationale de l’inclusivité et de la durabilité de Rabat.

Ce prix valorise notre programme phare “Rabat, Ville Lumière, Capitale Culturelle du Maroc”, qui vise à préserver le patrimoine marocain et celui de Rabat, tout en répondant aux défis mondiaux tels que le changement climatique et l’urbanisation rapide. Il met également en lumière les projets de développement urbain locaux, comme l’initiative “Villes sans Bidonvilles” déployée dans la région de Rabat et couronnée de succès, grâce à la vision stratégique et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces distinctions sont le fruit d’efforts considérables et d’une collaboration étroite entre le Conseil municipal de Rabat, la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, les ministères concernés, le secteur privé, les entreprises de développement local, les associations et les habitants.

La capitale du Royaume a connu un essor remarquable en matière de développement urbain. Quelles ont été les priorités pour améliorer la qualité de vie dans la ville ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, notre programme “Rabat, Ville Lumière, Capitale Culturelle du Maroc”, englobe diverses initiatives visant à améliorer les infrastructures urbaines. Nous avons entrepris la rénovation des espaces publics, et installé des terrains de proximité couvrant toutes les disciplines sportives, avec un total de 175 terrains. Un grand complexe aquatique municipal, ainsi que des théâtres de proximité, ont également été développés. Nous avons réhabilité la vieille ville et ses monuments historiques, et établi des centres socio-culturels et d’intégration.

En outre, des projets d’élargissement des rues, de construction de tunnels et de parkings souterrains ont été réalisés. Notre objectif est d’intégrer toutes les couches sociales pour faire de Rabat un modèle de référence tant au niveau mondial que continental, tout en accordant une attention particulière aux catégories vulnérables, aux personnes à besoins spécifiques, aux femmes et aux jeunes.

Avec les distinctions reçues et la reconnaissance du programme phare “Rabat, Ville Lumière, Capitale Culturelle du Maroc”, comment la culture a-t-elle contribué au rayonnement de la ville ?

Rabat n’est plus simplement une capitale administrative. Elle est devenue une capitale culturelle, sportive et touristique. La culture est l’un des piliers de la ville, avec la restauration de nombreux musées et monuments historiques, l’organisation de divers festivals, et d’autres programmes qui ont contribué à son rayonnement.

Je tiens à rappeler que Rabat a aussi été désignée Capitale de la culture africaine pour l’année 2022, ainsi que capitale culturelle du monde islamique.

Quels sont les plans en cours pour renforcer la position de Rabat comme un pôle culturel, sportif et touristique ?

Comme vous le savez, le Maroc se prépare à accueillir plusieurs événements sportifs d’envergure, ce qui est une source de fierté pour nous en tant que Marocains. Cela inclut la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U17, et la Coupe du monde 2030, avec Rabat jouant un rôle capital dans ces rendez-vous importants.

Actuellement, nous travaillons sur de multiples projets, tels que la réhabilitation du complexe sportif Prince Moulay Abdallah, l’aménagement du complexe sportif Prince Moulay El Hassan, et bien sûr, il est essentiel que ces initiatives soient accompagnées de projets touristiques, incluant des installations touristiques et des établissements hôteliers, dont certains déjà ouverts et d’autres en cours de réalisation.

Dans le même contexte, nous développons également un calendrier de rendez-vous culturels variés et gérons les sites historiques pour les rendre capables d’attirer un plus grand nombre de touristes.

Pensez-vous qu’il est temps de renforcer le classement de Rabat parmi les villes intelligentes ?

Pour être à la hauteur des défis contemporains, il est primordial de promouvoir le statut de Rabat comme ville intelligente. Dans ce contexte, nous collaborons avec nos partenaires locaux sur une série d’applications mobiles permettant un suivi et une surveillance en temps réel de tous les secteurs, tels que la propreté, la gestion de l’eau, et les transports, dans le cadre de la coopération entre les collectivités ou ce que l’on appelle « le regroupement de la capitale ».

Ces technologies sont également essentielles pour la durabilité de la ville. En proclamant Rabat ville intelligente, nous nous engageons à ce qu’elle soit durable. Cela comprend l’adoption et le renforcement des énergies renouvelables, ainsi que la réutilisation des eaux usées pour irriguer les espaces verts urbains. À titre d’exemple, 98% de nos espaces verts sont irrigués avec de l’eau recyclée.

Nous envisageons également le dessalement de l’eau de mer pour renforcer notre autonomie en eau. Avec ces initiatives, Rabat se positionne pour rivaliser avec les grandes capitales mondiales, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.