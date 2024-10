Adam Qaroual est la nouvelle star des footeux sur la Toile. Du haut de ses 12 ans, ses vidéos tournent depuis des jours sur les réseaux sociaux. Vif, talentueux et très technique, le jeune joueur se forme actuellement à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone.

Il s’appelle Adam Qaroual et il est né à Mönchengladbach de parents marocains. Avant de se retrouver à La Masia au poste de milieu offensif, ce dernier est passé par Lurip et Dortmund en Allemagne puis au PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Mais depuis quelque temps, ses vidéos font le tour des réseaux sociaux.

On vous présente Adam Qaroual. (12 ans) C’est un marocain qui a la nationalité espagnole, et évolue à la Masia au FC Barcelone. 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐀𝐂𝐊. 💎⏳ pic.twitter.com/6KBRveBU6E — Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) October 1, 2024

Dans ces courtes séquences, l’on retrouve le jeune prodige, avec sa coupe afro, très à l’aise balle aux pieds, mais surtout très technique dépassant de loin le niveau de ses coéquipiers du même âge. Il joue d’ailleurs dans la même équipe que Moha Akhomach, petit frère de l’international Marocain Ilias Akhomach.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adam Qaroual Nainia (@qaroual.10)

Face à l’étendu de son talent, Qaroual et sa famille ont été approché par l’un des plus célèbres agents du milieu: Jorge Mendes. Selon la presse espagnole, ce dernier, au vu de la législation de la FIFA qui interdit aux joueurs de moins de 16 ans de signer avec des agents, “conseille déjà la famille” de la pépite et semble très proche du jeunot. Il lui aussi offert un maillot de son idole, Cristiano Ronaldo.

Adam Qaroual casually pulled this off as well during the game. pic.twitter.com/7kYbuWVJVr — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 28, 2024

Le futur “Diego Maradona”, comme l’appellent ses proches, porte toutefois 3 nationalités. Il est Marocain, Allemand et pourrait même être appelé par la fédération espagnole de football dont l’objectif est de ne pas laisser ce talent s’envoler. La FRMF va surtout s’y intéresser.