Quel avenir pour le Hamas après la mort de Yahya Sinouar?

La mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar, tué par Israël, a porté un coup sévère au mouvement islamiste palestinien, laissant un grand vide au sommet du mouvement, mais ses combattants restent déterminés à se battre.

Celui qui est considéré comme l’architecte de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza, avait pris la tête du mouvement en août, après l’assassinat de son prédécesseur Ismaïl Haniyeh.

Si sa mort a été présentée comme une victoire majeure par Israël, les analystes estiment que son héritage pourrait inspirer une nouvelle génération de Palestiniens subissant les conséquences des représailles israéliennes.

« Le martyr de notre chef (…) et de tous les dirigeants et symboles du mouvement (…) ne fera que renforcer notre mouvement et notre résistance« , a affirmé vendredi Khalil al-Hayya, un responsable du Hamas basé au Qatar.

Mais pour l’analyste Andreas Krieg, la mort de Sinouar n’est pas que « symbolique », elle a créé « un vide dans la direction d’une organisation très structurée« . Son élimination survient un peu plus de deux mois après l’assassinat, imputé à Israël, de l’ancien chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran.

Israël n’a ni confirmé ni nié son rôle dans cet assassinat. Selon l’expert en géopolitique James Dorsey, Yahya Sinouar était « exceptionnel » car il « bénéficiait d’un large soutien au sein du mouvement, tant de l’aile politique que de l’aile militaire ».

Des divergences étaient déjà apparues dans le passé entre la direction politique du Hamas, en exil principalement au Qatar, et les ailes militaires et opérationnelles à Gaza, selon Andreas Krieg, maître de conférences au King’s College de Londres.

En juillet, Israël a déclaré avoir tué le chef militaire à Gaza, Mohammed Deif, ce que le Hamas n’a pas confirmé. « Différentes cellules du Hamas continueront à se battre, mais au cœur du mouvement, il y a un vide, ce qui rendra la coordination très difficile« , estime M. Krieg.

يا لعزيمة هذا الرجل، يربط يده المصابة بسلك حديدي، ويقاتل باليد الأخرى وأصبعه مقطوعة.

هذه الصورة كفيلة ببث الرعب في نفوس اليهود لأجيال، فوالله ما يقاتلون بشرا كالبشر، إنهم من جيل لا يوجد مثله إلا في #غزة .

أبشروا فما يهزم قوم فيهم مثل هذا الرجل #يحيى_السنوار pic.twitter.com/MBxuqFUaPd — د.حامد الإدريسي / Dr Hamed Alidrissi (@drhamedidrissi) October 18, 2024

Après la mort d’Ismail Haniye, Yahya Sinouar était parmi d’autres candidats potentiel à la direction du Hamas, comprenant des modérés basés en dehors de Gaza notamment Moussa Abou Marzouk, un conseiller et négociateur, qui était considéré proche de l’ancien chef.

D’autres personnalités en exil comme Khalil al-Hayya, basé au Qatar qui s’est imposé comme le principal négociateur du mouvement dans les pourparlers sur une trêve, et Khaled Meshaal, l’ancien chef du Hamas également basé dans l’émirat du Golfe, pourraient être des successeurs potentiels, selon M. Dorsey.

Mais le choix de Yahya Sinouar plutôt que des membres de l’aile politique en août a été largement perçu comme une restructuration du mouvement autour de la lutte armée, centrée sur Gaza. « Le prochain dirigeant sera inévitablement quelqu’un du niveau opérationnel« , prédit Andreas Krieg.

Si le choix se porte sur un homme de terrain, le frère cadet du chef tué, Mohammed Sinouar, apparaît comme un favori. Celui-ci n’a pas le charisme de son frère, mais « il a une bonne réputation (…) en tant que militant et combattant », dit l’analyste.

💢 بالله عليك أمثل هذا البطل يتم شتمه !!! 💢 واعزتيلك يابو ابراهيم حتى آخر رمق تقاتل قاتلت بالكلمة والعزم والسلاح وحتى العصا قاتل اقوى جيوش العالم واستخباراتها قوة لمدة عام كامل هذا من يستحق أن نكتب فيه اشعارنا وشيلاتنا فلا نامت اعين الجبناء #يحيى_السنوار pic.twitter.com/GsEVmE1Cvx — عبدالعزيز ضويحي بن رميح 🇵🇸 (@Doo711) October 17, 2024

Le Hamas « ne peut pas être éliminé », a déclaré vendredi à l’AFP Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement en affirmant qu’il s’agissait d' »un mouvement mené par des gens cherchant la liberté et la dignité ». La mort de son chef est certes une « défaite tactique et opérationnelle », mais elle « ne va pas changer la résistance armée contre Israël à l’intérieur de Gaza », abonde M. Krieg.

Le Hamas s’est révélé « très résilient », affirme pour sa part M. Dorsey, en rappelant que son histoire est marquée par « les d’assassinats de ses dirigeants par Israël. Yahya Sinouar vient s’ajouter à cette liste« .

Selon ce chercheur basé à Singapour, la guerre déclenchée par l’attaque du 7 octobre 2023 pourrait continuer à renforcer les rangs du Hamas, mais cela résulterait autant du désespoir qui règne à Gaza que de l’influence de Yahya Sinouar. « C’est une génération qui a perdu tout espoir… surtout à Gaza. Quand vous n’avez plus d’espoir, vous n’avez plus rien et nulle part où aller, vous n’avez plus rien à perdre« , a déclaré Dorsey.