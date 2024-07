Le Maroc occupe la deuxième place en Afrique en matière de qualité de vie, selon un récent classement de la base de données de référence Numbeo.

Le Royaume du Maroc fait partie des cinq pays africains figurant dans le classement de mi-2024 de Numbeo sur la qualité de vie dans le monde. La base célèbre base de données sur le coût de la vie, l’immobilier et la qualité de la vie.

Le Maroc occupe la deuxième position des pays africains en matière de qualité de vie, d’après un classement établi par le spécialiste américain de l’information financière «Business Insider Africa», selon les données du cabinet de recherche Numbeo.

La base Numbeo, la plus grande plateforme de base de données au monde sur le coût de la vie, l’immobilier et la qualité de la vie, basée en Serbie, vient de publier son classement mi-2024 des pays ayant les meilleures qualités de vie au monde. Pour cette édition, celui-ci a porté sur 83 pays ayant les meilleures qualités de vie à mi-2024.

Le Maroc y a obtenu un score global de qualité de vie de 111,9, arrivant derrière l’Afrique du Sud qui a obtenu un total de 147,1. Le Kenya occupe la troisième position avec un score de 106,4.

5 African countries with the best quality of life mid 2024 1. South Africa

2. Morocco

3. Kenya

4. Egypt

5. Nigeriahttps://t.co/68eCHjfXfg — Business Insider Africa (@BusInsiderSSA) July 8, 2024

Numbeo est un leader dans le domaine des données et de la recherche. Ce cabinet a ainsi mis en lumière les pays africains offrant la meilleure qualité de vie.

Il s’est basée sur un score global tenant compte de facteurs tels que l’indice de pouvoir d’achat, l’indice de sécurité, l’indice de santé, l’indice du coût de la vie, le rapport prix de l’immobilier/revenu, le temps de trajet domicile-travail, l’indice de pollution et l’indice climatique.

« De nombreux pays africains sont confrontés à une inflation très élevée, qui réduit le pouvoir d’achat et rend les produits de première nécessité comme la nourriture, le logement et les soins de santé de plus en plus chers », estime Business Insider Africa.

Ces défis entraînent un coût de la vie élevé, du chômage, de mauvais soins de santé et des possibilités d’éducation limitées, faisant de la vie quotidienne une lutte pour beaucoup, poursuit la publication.

Ce classement démontre donc les efforts déployés par le Maroc pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et renforcer son statut sur le continent africain.