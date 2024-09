Le Maroc s’est classé deuxième pays en Afrique en matière de qualité de vie derrière l’Égypte, selon le classement «Best Countries Rankings 2024» établi par US News. Au niveau mondial, le Royaume arrive à la 39e position.

Le Maroc est le 2e meilleur pays en Afrique. Le Royaume arrive en effet en 2e position des pays africains en matière de qualité de vie, selon le récent classement «Best Countries Rankings 2024», établi par le magazine américain U.S. News & World Report. Au niveau mondial, le Maroc se classe 39e avec une de note de 31,9, sachant que 100 est le maximum.

Pour son classement, US News a mené une enquête pendant près de trois mois auprès de plus de 17.000 personnes issues des quatre coins du monde. Au total, une dizaine de pays africains figurent dans le classement. L’Égypte arrive en première position sur le continent (35e dans le monde). L’Afrique du Sud, à la 40e place mondiale, ferme le podium sur le continent.

« Le Maroc est connu pour sa cuisine, qui est admirée et imitée dans le monde entier. Les cuisiniers du pays utilisent abondamment des épices et des ingrédients locaux comme le safran, la menthe et les olives. Le couscous est le plat principal du Maroc, et les brochettes, les soupes et les salades sont souvent servis. La harira, une épaisse soupe d’agneau servie avec des dattes, est une spécialité nationale servie pendant le Ramadan. Le pain est une grande partie de chaque repas et est souvent accompagné de thé à la menthe, la boisson nationale« , écrit le magazine américain.

Par contre, « malgré les progrès économiques du Maroc, le chômage élevé, la pauvreté et l’analphabétisme continuent de sévir dans le pays », déplore la publication soulignant que des « groupes de défense des droits de l’homme se plaignent de restrictions continues à la liberté d’expression« .

Le classement, qui couvre cette année 89 pays, est basé sur la façon dont les pays sont perçues à travers le monde au regard d’un certain nombre de critères. Au-delà des critères tels que l’accès à l’alimentation, au logement, à une éducation de qualité, aux soins de santé ou l’emploi, ce classement prend également en considération des éléments comme la sécurité, la stabilité politique ou encore les libertés individuelles.