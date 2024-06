Le sélectionneur national Walid Regragui a assuré, jeudi à Agadir, que l’objectif des Lions de l’Atlas est de remporter leur match contre la Zambie et rester en tête du groupe E des éliminatoires africaines du Mondial-2026 de football.

« Nous allons faire le nécessaire pour décrocher les trois points de la victoire pour rester en tête de notre groupe », a-t-il précisé en conférence de presse d’avant match Maroc-Zambie, prévu vendredi au Grand stade d’Agadir pour le compte de la 3e journée (groupe E).

Il a estimé, dans ce sens, que la sélection marocaine « peut faire mieux que les dernières prestations. Sur les deux derniers matchs on a marqué un but (face à l’Angola en amical, NDLR), mais l’important c’est d’avoir des occasions qu’il faut concrétiser », poursuivant que »ce n’est pas un souci d’animation offensive, car l’équipe nationale créé énormément d’occasions mais l’efficacité devant les buts nous fait encore défaut ».

« On a des joueurs de talent. Or, le travail en club est différent de celui en équipe nationale. Avec la succession des matchs, je pense que les joueurs seront plus à l’aise et donc plus efficaces », a-t-il dit.

« Evoluer à domicile nous contraint à gagner, mais l’important est de se qualifier à la Coupe du monde » a poursuivi Regragui, expliquant que « la qualification est un marathon avec plusieurs matchs et on est bien préparé à ce marathon. Notre ambition est d’offrir au Maroc une troisième participation consécutive au Mondial ».

« Aujourd’hui, on est dans un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs comme Brahim Diaz et Amine Aldi. En deux ans, nous avons récupéré beaucoup de talents ce qui va, je l’espère, nous mener vers la qualification », a souligné le coach national, ajoutant que « nous devons trouver des solutions offensives car le jeu des équipes africaines a évolué après la coupe du monde ».

« La Zambie est une équipe que nous connaissons bien par ce qu’on l’a affrontée lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), mais le match de vendredi sera disputé devant notre public et sera, certes, différent de celui de la CAN », a expliqué le sélectionneur national.

يواجه منتخبنا الوطني منتخب زامبيا غدا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026

🔜 Next match for our #AtlasLions is tomorrow against Zambia pic.twitter.com/9Du7DRLZt4 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 6, 2024

Pour sa part, le sélectionneur de la Zambie, Avram Grant a relevé que son équipe va faire face à une équipe du Maroc bardée de stars qui évoluent dans les meilleurs championnats au monde avec l’ambition de remporter le match, ajoutant que la rencontre de vendredi sera différente de celle de la dernière CAN.

Concernant les absences au sein de son équipe, le sélectionneur de la Zambie a fait savoir qu’un joueur titulaire et deux remplaçants seront absents du match contre le Maroc, relevant que cela n’affectera pas la prestation de son équipe. Le Maroc occupe la tête de la poule E avec 3 points, obtenus au terme de sa victoire en déplacement face à la Tanzanie (0-2), le 21 novembre dernier. La Zambie, le Niger et la Tanzanie, qui ont disputé deux matches, comptent également 3 points.