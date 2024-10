Noussair Mazraoui sera forfait pour le match contre la Centrafrique en raison d’une blessure. Il sera remplacé par le joueur du Raja, Youssef Belammari.

Le sélectionneur national, Walid Regragui a convoqué le joueur du Raja Casablanca, Youssef Belammari, pour rejoindre le stage des Lions de l’Atlas en prévision des deux confrontations face à la sélection centrafricaine, les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur de Oujda pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc 2025), a indiqué la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué publié sur son site internet.

🚨 السيد وليد الركراكي يستدعي يوسف بالعامري لتعويض نصير مزراوي المصاب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى

Coach Mr. Walid Regragui has called up Youssef Belammari to replace Noussair Mazraoui for two matches against Central African Republic#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/RC95AgaKgd

