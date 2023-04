Publicité pendant ramadan: les principaux chiffres à retenir

La cabinet d’études Imperium a publié jeudi les premiers chiffres clés des investissements publicitaires pour les dix premiers jours du mois sacré de ramadan, tous médias confondus: télévision, radio, affichage, presse, cinéma et digital.

Comme chaque année, le mois de ramadan est propice à une forte audience sur les différents médias, en corrélation avec un changement d’habitudes de consommation, ce qui entraîne une nette augmentation pour les biens, les services et les médias. Ce contexte de ramadan génère des pics plus ou moins notables des investissements publicitaires au Maroc.

Des investissements en légère baisse

Les investissements publicitaires de la première dizaine du mois (du 1er au 10 ramadan correspondant à la période du 23 mars au 1er avril 2023) sont en légère baisse, s’élevant en brut à plus de 394 millions de DH, soit -3,2% par rapport à l’année précédente. La télévision enregistre une baisse de -13,6% durant cette période tout en absorbant 56,4% de part de marché.

L’affichage quant à lui enregistre une hausse de +0,2%, soit 19% de part de marché, suivi de la radio qui enregistre une hausse de +13,7%, soit 12,5% de part de marché, suivi du digital, qui connaît une augmentation de 9,1%, pour 6,1% de part de marché. Enfin, la presse enregistre une hausse de +139,4%, soit 6% de part de marché.

Lire aussi: Le roi préside ce jeudi la 3e causerie religieuse du mois de Ramadan

Dans le top 5 des secteurs qui ont le plus investi durant cette première dizaine de ramadan, on retrouve l’alimentation (+6,2% Vs +36% en 2022), les télécommunications (-12,4% Vs +6% en 2022), la banque-assurance (-16,3% Vs -42% en 2022), les boissons (+23,5% Vs -4% en 2022) et le BTP (-21,7 Vs +5% en 2022).

Plus d’annonceurs pour la télé et la presse

Bien qu’ayant augmenté considérablement leurs investissements publicitaires par rapport à 2022, les secteurs de la distribution (+48%), du voyage/tourisme (+89%), de l’information/média (+70,7%), de la culture/loisirs (+162%) et de l’énergie (+116%) suivent de près.

Fait notable, bien que les budgets publicitaires aient connu une nette baisse en valeur, le nombre d’annonceurs présents durant cette période du ramadan a augmenté par rapport à 2022, avec 990 annonceurs présents ces dix premiers jours de ramadan (vs 726 en 2022). C’est la télé et la presse qui ont vu le plus augmenter le nombre de leurs annonceurs, avec respectivement +4 annonceurs et +284 annonceurs ayant communiqué sur ces médias.