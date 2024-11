Achraf Hakimi, un des meilleurs latéraux droits du monde, attise les convoitises de géants européens: le Real Madrid, Manchester City ou encore Liverpool. Le Marocain et le PSG devront prendre une décision dès le prochain mercato estival.

Grande star des Lions de l’Atlas, la cote d’Achraf Hakimi ne cesse de grimper depuis le début de sa carrière. Du haut de ses 25 ans, le latéral droit du Paris Saint-Germain est déjà passé par de grands clubs européens à l’image du Real Madrid, Dortmund ou encore l’Inter Milan… Et au vu de sa constance et ses performances, il continue d’intéresser les grandes écuries.

En plus de briller avec ces clubs, Hakimi est un cadre indiscutable de la sélection marocaine. Après ses exploits lors de la Coupe du monde 2022 où il a participé sous les couleurs marocaines, le latéral droit a récemment remporté une médaille de bronze avec les U23 lors des Jeux olympiques de Paris. En plus de ses 81 matchs avec l’EN, il a à son actif 10 réalisations, un record national en tant que défenseur.

A moins de deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, de nombreux géants européens veulent s’allouer ses services. Mais quelle décision prendre dans ce cas?

Un retour au bercail au Real Madrid?

Le club légendaire du ballon rond priorise l’arrivée d’Hakimi dans ses rangs. C’est d’ailleurs chez les Merengues qu’il a été formé (2006-2017) et où il a fait ses débuts en professionnel entre 2017 et 2020. Malgré un temps de jeu limité, 17 matchs, il avait marqué 2 buts pour le club espagnol.

Actuellement, le club fait sans son latéral droit, Dani Carvajal qui souffre d’une rupture des ligaments croisés .Selon les estimations, ce dernier devrait s’absenter des pelouses pour une durée d’au moins un an. Son contrat avec Madrid prend fin en juin 2026 et dans ce sens, le club du siècle cherche d’ores et déjà une alternative pour le remplacer. Cette alternative porte le nom d’Achraf Hakimi et serait même une des priorités de la formation madrilène.

Le Marocain pourrait donc suivre les pas de son ancien coéquipier au PSG et un de ses meilleurs amis, Kylian Mbappé qui a rejoint le Real cet été. Un retour au bercail, -et dans quel bercail!-, pourrait être bénéfique pour le natif de Madrid. Toutefois, ce transfert est conditionné par la décision d’Alexander-Arnold de Liverpool qui serait en fait le premier choix des Merengues.

Après la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1… une nouvelle expérience en Premier League?

Avide de nouvelles expériences, compte tenu de son parcours dans différents championnats, Hakimi pourrait aussi opter pour la Premier League, un des championnats des plus suivis et des plus compétitifs du monde, spécialement quand deux grands clubs sont attirés par son talent.

Liverpool, un des clubs anglas les plus prestigieux, envisage sérieusement un éventuel recrutement de la star marocaine. Toutefois, comme pour Madrid, ce transfert est conditionné par la situation d’Alexander-Arnold. Dans le cas où ce dernier ne renouvelle pas à Anfield, le vice-capitaine des Lions de l’Atlas devrait recevoir une offre pour rejoindre l’équipe d’Arne Slot.

Parallèlement, Manchester City de Pep Guardiola voit également Hakimi comme une recrue exceptionnelle pour renforcer son effectif. Kyle Walker, latéral droit de 34 ans, pourrait vivre ses dernières saisons avec les Citizens avec notamment son contrat qui prend fin en 2026. Ainsi, le Marocain pourrait prendre la relève.

Solide offensivement et défensivement, rapide et technique, Hakimi pourrait assimiler aisément le style de jeu de Guardiola, lui qui aime bien ce genre de profil. La direction du club serait elle aussi en faveur de signer le Marocain. Et pour le Lion, il s’agira d’une belle opportunité que de s’entraîner sous la houlette d’un des meilleurs coachs de l’histoire contemporaine du football.

Stabilité, titularité et projet à long terme: persister au PSG

À Paris, Achraf est l’un des joueurs les plus importants du onze de départ. La direction du club, dont le président Nasser al-Khelaïf, connaît très bien la valeur de son latéral droit. C’est pour cela que le club compte prolonger son contrat qui arrivera à sa fin en 2026. Aussi, la valeur du Marocain sur le marché des transferts est estimée à pas moins de 60 millions d’euros. Le PSG, en cas de transfert, pourrait donc toucher un bon pactole.

Mais est-ce une bonne décision pour Hakimi de rester en Ligue 1? Le championnat français est le moins classé en matière de compétitivité si l’on compare aux autres mentionnés plus en haut. Malgré son statut au sein de l’équipe menée par Luis Enrique, l’on pourrait croire que les ambitions du joueur devraient jouer en faveur d’un transfert. La quête vers de nouveaux challenge pourrait aussi motiver le joueurs à se trouver un “nouveau refuge” dans un des Big 5. En tous cas, personne d’autre que le joueur lui même ne sait ce qu’il est bon ou pas pour la suite de sa carrière.