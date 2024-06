Après plusieurs mois d’intenses travaux dans le cadre de l’opération de reconstruction post-séisme, plusieurs familles parmi les plus touchées par le séisme du 8 septembre dernier au niveau de la commune d’Ouirgane relevant de la province d’Al Haouz, ont pu enfin célébrer l’Aïd Al Adha dans leurs maisons nouvellement construites.

A Douar « Al Bour » des familles, dans une ambiance de joie et de grande satisfaction, ont pu enfin célébrer le rituel de la fête du Sacrifice chez elles, après avoir réussi à achever les travaux de finition de leurs demeures, disposant désormais, de maisons reconstruites dans le respect le plus strict des mesures antisismiques et sécuritaires ainsi que des aspects architecturaux et paysagers locaux, a-t-on constaté sur place.

Au niveau de ce Douar, la joie de tourner à jamais cette parenthèse du séisme et de célébrer « Aïd Al Adha » comme il se doit, entre proches et amis, dans une ambiance de liesse générale et de grande satisfaction, est palpable chez petits et grands, comme chez les hommes et les femmes parmi les autochtones, tous déterminés à poursuivre leur engagement sans faille pour que l’ensemble des familles puissent regagner leurs nouvelles demeures dans les mois à venir.

C’est dire que dans d’autres douars à l’instar de « Marigha » ou encore « Derb », les travaux de reconstruction ou de finition des maisons touchées totalement ou partiellement par le séisme, avancent à un rythme soutenu et ce, grâce à la mobilisation sans faille des autorités provinciales et leur présence permanente et effective sur le terrain dès les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelles, à l’engagement des partenaires et parties prenantes et à l’interaction positive de la population.

Ce travail accompli est le fruit de l’encadrement exemplaire, de la supervision, du suivi et de l’accompagnement assidus et permanents de toute l’opération de reconstruction post- séisme par les autorités provinciales, et les parties concernées, et de la forte conviction des familles bénéficiaires de l’aide financière à la reconstruction que ce chantier ne pourra aboutir sans un effort collectif, et une implication effective de tous conformément à la vision sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces maisons en cours de finition ou encore en cours de reconstruction sont réalisées dans le respect minutieux de l’aspect architectural et paysager de cette partie du territoire national, et des normes antisismiques et de sécurité qui sont très contraignantes, ainsi que grâce aux matériaux de construction adéquats, et au savoir- faire et aux techniques locales.

Pour arriver à ce stade au niveau de toutes les communes territoriales touchées par le séisme dans la province d’Al Haouz, les autorités provinciales, épaulées par les départements concernés, les architectes et topographes, les bureaux d’études…., n’ont pas lésiné sur les moyens pour fournir aux populations touchées par le séisme, toute forme d’aide et d’assistance, et transcender toutes les difficultés rencontrées et ce, en application des Hautes Instructions Royales.

Et afin d’accélérer cette opération, outre l’assistance technique et les conseils pratiques fournis aux habitants sur le terrain par les commissions spécialisées, les autorités locales se déploient en permanence en mobilisant tous les moyens nécessaires pour répondre positivement à toutes les attentes des citoyens, entre autres, la mise à leur disposition de plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone et les facilités accordées à certains fournisseurs de matériaux de construction (graviers, ciments, fer….etc) d’aménager des dépôts à proximité.

Approché par la MAP à cette occasion, Brahim Ait Ouarrah, l’un des habitants de Douar « Al Bour », a fait part de sa grande joie et satisfaction après avoir réussi à regagner sa maison nouvellement reconstruite. » Nous avons célébré Aïd Al Adha dans une bonne ambiance (…) Ces nouvelles constructions sont solides et répondent à toutes les normes requises « , s’est-il félicité.

Il a adressé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes touchées par cette catastrophe naturelle, louant au passage le rôle important joué de manière quotidienne par les autorités provinciales pour que ce chantier puisse aboutir.

» Ma joie ne sera complète qu’une fois toutes les familles touchées par le séisme puissent regagner leurs nouvelles demeures « , a-t-il conclu sur un ton d’espoir et d’optimisme.

Même son de cloche chez Hassan El Ouaztini, un autre habitant de Douar El Bour pour qui l’opération de reconstruction post-séisme au niveau de la commune d’Ouirgane avancent dans d’excellentes conditions et ce, grâce la mobilisation des autorités provinciales et des autres intervenants et à l’engagement des habitants locaux.

Il a fait part de sa profonde satisfaction de voir les familles de ce Douar célébrer Aïd Al Adha dans une ambiance de joie et de convivialité, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’intérêt particulier que le Souverain ne cesse d’accorder aux populations des zones touchées par le séisme.