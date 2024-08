La direction de la chaîne RMC a décidé de se séparer du chroniqueur algérien Mehdi Ghezzar suite à des propos haineux qu’il a tenus sur le Maroc lors d’une émission.

Une énième gifle aux ennemis du Maroc et de sa stabilité. La direction de la chaîne française RMC a décidé de virer Mehdi Ghezzar, chroniqueur algérien de l’émission «Les Grandes Gueules». «Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission», a annoncé ce mercredi en direct l’animateur des Grandes Gueules Alain Marschall, ajoutant que les RMC et les animateurs de l’émission «se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs de RMC et des Grandes Gueules».

MISE AU POINT – Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission. RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 28, 2024



L’intervention polémique de Mehdi Ghezzar remonte à dimanche dernier dans l’émission «Hebdo Show» de la chaîne algérienne AL24. Dans une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux et a été dénoncée au Maroc comme à l’étranger, même par des personnalités politiques de l’Hexagone, le propriétaire de bar à chichas a craché toute sa haine contre le Maroc.

Soutien total à André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, honteusement attaqué par Mehdi Ghezzar sur un média algérien. Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles. J’appelle @RMCInfo à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes… — Eric Ciotti (@ECiotti) August 27, 2024



