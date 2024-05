L’Office national marocain du tourisme (ONMT), a organisé du 27 au 30 mai, un Light Tour à Copenhague, Helsinki, Oslo et Stockholm, pour mettre en relation les prescripteurs de voyage de la région avec les agents de voyages et hôteliers de la région d’Agadir.

Cette initiative vise à faire du Maroc et plus spécialement d’Agadir, une destination privilégiée pour les voyageurs scandinaves, notamment en hiver et accroître leur volume d’arrivées de manière significative afin de redonner à la capitale du Souss son rayonnement d’antan, indique un communiqué de l’ONMT. Le communiqué a également souligné que 150 opérateurs scandinaves ont été approchés lors de ce Light Tour.

Une quinzaine d’opérateurs marocains ont fait le déplacement afin de réseauter avec leurs homologues nordiques et offrir les expériences marocaines à vendre aux clients qui rempliront les nouvelles capacités aériennes scellées par l’ONMT avec Norwegian Airlines et Scandinavian Airlines. Cette tournée intervient alors que l’ONMT a scellé le doublement de la capacité aérienne à partir de la Scandinavie pour l’hiver 2024.

Ce seront ainsi 7 nouvelles routes qui s’ouvriront avec la compagnie Norwegian Airlines au départ des marchés d’Europe du Nord, dont 4 sur Agadir et 3 sur Marrakech. Les fréquences de Scandinavian Airlines (SAS) sur Agadir au départ de Copenhague ont également été doublées.

Lire aussi: Tourisme: partenariat entre l’ONMT et Tripadvisor pour doubler les nuitées sur les 5 ans

Le Maroc sera donc désormais lié avec 21 vols hebdomadaires directs aux 4 capitales scandinaves, à savoir Stockholm, Copenhague, Helsinki et Oslo, mais aussi, première historique, à Reykjavik, capitale de l’Islande, à Riga capitale de la Lettonie et enfin à Göteborg, deuxième ville de Suède, située sur la côte ouest du pays.

L’ensemble de ces liaisons aériennes sont des vols en point à point, à destination d’Agadir et de Marrakech et ont une vocation purement touristique. La taille du marché scandinave des voyages à l’étranger dépasse les 20 millions pour une population totale de 26 millions d’habitants, réputés pour leur passion pour les voyages et l’aventure et qui considèrent les voyages à l’étranger comme un choix de vie important.

Ce Light Tour a donc pour objectif de mettre en relation des opérateurs du Maroc avec les opérateurs scandinaves, d’informer les opérateurs scandinaves des nouvelles connexions aériennes directes sur le Maroc et enfin d’améliorer la connaissance du produit marocain chez les opérateurs scandinaves. Light In Action élargie ainsi son périmètre d’action en donnant une impulsion inédite à une région majeure du produit touristique marocain : Agadir et son arrière-pays, selon la même source.