La bonne santé de l’export ; Le port de Tan Tan accélère sa transformation ; Grève dans les hôpitaux publics ; Coupe du monde 2030 et croissance ; L’abattage des vaches et des brebis reproductrices interdit ; Hydrogène vert : 40 demandes d’investissements… Voici les dernières informations de la presse nationale parue ce mercredi:

Le Matin

Export : le Maroc confirme son dynamisme économique

À fin septembre 2024, les exportations marocaines ont franchi un nouveau cap, atteignant le montant de 331 milliards de dirhams, en hausse de 5,3% par rapport à l’année précédente. Cette performance, soutenue par la demande croissante pour les produits marocains sur les marchés internationaux, met en lumière la stratégie du Royaume visant à diversifier ses secteurs économiques et à renforcer son positionnement global. L’automobile, l’aéronautique, le textile et l’agriculture figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance, tandis que les réformes structurelles et l’ouverture sur de nouveaux marchés contribuent à consolider la place du Maroc sur la scène internationale.

Le port de Tan-Tan accélère sa modernisation

À l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, le port de Tan-Tan s’apprête à connaître une transformation majeure. Un ambitieux programme de modernisation de 128 millions de dirhams vient d’être lancé dans cette infrastructure stratégique de la région de Guelmim-Oued Noun. Point d’orgue du projet : une station de déminéralisation des eaux saumâtres à 47,7 millions de dirhams. Cette métamorphose, qui se poursuit jusqu’en 2027, illustre la volonté du Royaume de développer ses provinces du Sud et de renforcer leur autonomie énergétique et hydraulique. Un pari sur l’avenir qui positionne Tan- Tan comme un hub maritime moderne et durable.

Les hôpitaux publics de nouveau en grève ces jeudi et vendredi

Face au climat de tensions croissantes, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public a annoncé une grève nationale les 7 et 8 novembre dans tous les établissements de santé, à l’exception des urgences et de la réanimation. Cette mobilisation vise à dénoncer le manque de garanties pour protéger leur statut de fonctionnaires, ainsi que l’exclusion des médecins de l’augmentation salariale récemment accordée aux autres fonctionnaires du secteur public. En lançant cet appel à l’action, le syndicat entend également attirer l’attention sur une série de revendications et de réformes qu’il juge essentielles pour la valorisation et la protection des professionnels de la santé publique.

L’Opinion

Coupe du monde 2030: un coup de boost pour la croissance

Un rapport récent de l’Observatoire de l’Action Gouvernementale révèle que la Coupe du Monde 2030 constitue une occasion en or pour le Maroc d’impulser sa croissance économique tout en propulsant son image comme destination touristique de choix. L’analyse prévoit que les bénéfices de cet événement sportif mondial dépasseront largement les gains directs, englobant des retombées économiques, des investissements et des améliorations d’infrastructures à long terme. Avec une estimation de 3 milliards de dollars de recettes touristiques supplémentaires, le Maroc pourrait tirer parti de cette occasion pour renforcer sa position sur la scène internationale et concrétiser les objectifs de son nouveau modèle de développement.

Crise des médecins: El Midaoui calme la fronde

La crise qui secoue les Facultés de médecine depuis plus de dix mois semble enfin s’acheminer vers une issue, mettant fin à une longue période de protestation et garantissant le retour des futurs médecins en classe. Ce tournant positif intervient après la présentation par le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui qui prend le relais de Abdellatif Miraoui, d’une proposition qui semble répondre favorablement à l’ensemble des revendications des étudiants en médecine, lesquelles concernent, notamment, la question de la durée de formation. Selon les donnés de la Coordination des étudiants en médecine, le ministère de tutelle a proposé par l’intermédiaire du Médiateur du Royaume d’appliquer la réforme de la durée de formation aux nouvelles promotions, sans effet rétroactif.

Libération

Takaful : 43,6 MDH de primes au S1-2024

L’activité Takaful a généré un volume global de primes de 43,6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2024, selon l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS). La catégorie Takaful famille, qui comprend l’assurance décès et l’investissement Takaful, domine largement avec 89,7 % du total des primes, précise l’ACAPS, dans un document sur la situation du secteur des assurances et de la réassurance Situation au 1er semestre 2024. En comparaison, l’assurance incendie et la couverture contre les événements catastrophiques représentent des parts plus modestes, avec respectivement 8,6 % et 0,8% du volume global.

Al Bayane

Droit de grève: le gouvernement sous pression pour un texte équilibré

Devant les membres de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, fortement présents pour débattre du projet de loi organique controversé relatif au droit de grève, le ministre de l’emploi, Younes Sekkouri, a pris l’engagement de tenir compte aussi bien des avis et propositions d’amendements formulés par le Conseil économique, social et environnemental que par le Conseil national des droits de l’homme et les organisations syndicales. « Le gouvernement se retrouve dans l’avis de ces deux conseils », le CESE et le CNDH, a déclaré le ministre. Il a également affirmé qu’il n’y aurait pas de divergences fondamentales entre le gouvernement et les syndicats et qu’il demanderait à « tous les syndicats importants de formuler leurs propositions précises concernant toutes les dispositions » du projet de loi. Plus encore, il a promis d’introduire les amendements sur la version actuelle du projet, de manière conjointe, en coopération avec le Parlement.

Al Massae

Le ministère de l’Agriculture interdit l’abattage des vaches et des brebis reproductrices

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari a annoncé, lors de sa première apparition au Parlement, sa première mesure visant à améliorer la situation agricole et économique au niveau national. Il a ainsi affirmé avoir pris des mesures « immédiates » interdisant l’abattage des brebis et des vaches capables de se reproduire. Le ministre a déclaré que cette mesure vise à protéger le cheptel national et à contribuer à l’augmentation du nombre de brebis et de vaches, afin de surmonter la crise actuelle de pénurie et tenter de rétablir l’équilibre des marchés nationaux.

Al Alam

Hydrogène vert : 40 demandes mondiales d’investissements

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a indiqué que l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) a reçu une quarantaine de candidatures pour développer l’offre marocaine en hydrogène vert. Akhannouch, qui intervenait lors de la séance mensuelle des questions à la Chambre des représentants, a expliqué que ces demandes provenaient de toutes les régions du monde (Amérique, Europe, Asie, Australie et Maroc également), et couvraient, en particulier, les régions du sud du Royaume. Akhannouch a rappelé que le gouvernement avait lancé l’offre du Maroc pour le développement de l’hydrogène vert, qui constitue une offre compétitive et attrayante dans ce domaine, avec une approche globale et transparente et une vision claire pour les investisseurs.