Recouvrement des créances publiques, programme Forsa, le pari de ports zéro carbone, litige Naps – Centre monétique interbancaire (CMI), l’écosystème des start-up en panne… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Les Inspirations éco

Recouvrement des créances publiques: la chasse aux sorcières lancée

Frais de recouvrement forcé revus, pénalités de retard ajustées, procédures simplifiées… La réforme 2025 du CRCP promet de profonds changements dans les modalités de recouvrement des créances publiques. Autant dire que les fraudeurs fiscaux vont trinquer avec la nouvelle réforme ! «L’année 2025 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs réformes douanières majeures, entre autres […] la réforme du Code de recouvrement des créances publiques (CRCP). En concertation avec la Trésorerie générale du Royaume, cette réforme portera sur certains articles relatifs aux frais de recouvrement, afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement des créances publiques». C’est en ces termes que le Rapport d’exécution budgétaire de cadrage macroéconomique triennal, relatif au projet de Loi de finances pour l’année 2025, évoque la réforme à venir du CRCP au Maroc.

Programme Forsa: le dispositif de la discorde

Le programme gouvernemental Forsa pour l’appui à l’entrepreneuriat et à la création d’emplois, est une nouvelle fois au cœur d’une polémique. Il y a quelques mois, certains porteurs de projets affirmaient ne pas avoir perçu les financements promis dans les temps, ce qui les aurait mis en situation d’endettement. Aujourd’hui, d’autres reviennent à la charge et dénoncent les blocages administratifs. Le désarroi est tel que ces entrepreneurs ont saisi le médiateur du Royaume pour faire pression et réclamer le respect des engagements en termes de financement de leurs projets.

Energie verte: le pari de ports zéro carbone sera-t-il payant?

Le Maroc franchit une étape majeure dans sa transition énergétique en s’engageant pour la construction de ports zéro carbone. Un atelier national de clôture de l’étude de faisabilité initiale sur la production, le stockage, la fourniture et l’exportation de combustibles sans carbone vers les ports marocains a été coprésidé par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’eau, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable et Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur régional de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte. Cette initiative, qui a réuni les principaux acteurs de l’écosystème portuaire, notamment MASEN et l’IRESEN, ainsi que les autorités portuaires, vise à positionner le Maroc en tant que leader dans la décarbonation du transport maritime.

L’Economiste

e-paiement: redistribution des cartes

Le Conseil de la concurrence s’apprête à rendre sa décision définitive dans le litige opposant Naps au Centre monétique interbancaire (CMI) pour pratiques anticoncurrentielles. Celui-ci n’aurait plus la possibilité de signer des contrats directs avec les commerçants. Cette activité sera exclusivement dévolue aux établissements de paiement, indépendants ou filiales de banques. Une décision couplée avec le plafonnement des frais d’interchange à 0,65%. Une question reste cependant posée: Naps demandera-t-elle une indemnité pour préjudice subi?

Start-up: pourquoi le Maroc n’y arrive pas

Malgré plusieurs initiatives mises en place par le Maroc ces dix dernières années pour développer et soutenir l’écosystème des start-up, la valorisation des jeunes pousses reste en deçà des ambitions. En 20 ans, le pays n’a pas encore développé une seule start-up qui rejoint le club très fermé des licornes technologiques (start-up dont la valeur est supérieure ou égale à 1 milliard de dollars). Selon des experts et des fondateurs de jeunes pousses, «l’écosystème évolue très lentement. Il y a des efforts à faire en termes d’attractivité de grandes entreprises technologiques internationales». De plus, les levées de fonds restent généralement insignifiantes, à doses homéopathiques sinon symboliques. De même, le marché du capital-risque est encore à ses balbutiements. Ce qui limite les possibilités de financement pour les structures à fort potentiel.

L’Opinion

Plongée dans les racines antiques de la société agricole de Oued Beht

C’est une autre découverte qui se fonde sur deux décennies de recherche et qui, une fois de plus, vient bouleverser nos perspectives sur l’Histoire antique du Maroc. Il y a plus de 5400 ans, autour des terres fertiles irriguées par Oued Beht, prospérait une société agricole tournée vers la production intensive, qui faisait déjà preuve d’une sophistication surprenante. Alors que l’Égypte n’avait pas encore entamé sa période pharaonique, Oued Beht était déjà le berceau d’une civilisation qui entretenait des relations transméditerranéennes avec l’Ibérie. Surgi de la nuit des temps, cet épisode nous livre aujourd’hui des vestiges, étalés sur des dizaines d’hectares, qui vont certainement créer des vocations et attirer plusieurs générations consécutives de chercheurs et d’archéologues.

Casablanca: les toilettes intelligentes tardent à se concrétiser

Deux années après son annonce, le projet d’aménagement d’une soixantaine de toilettes publiques dans la ville de Casablanca tarde toujours à se concrétiser. Pourtant, lorsque la nouvelle avait été annoncée, elle avait suscité de grands espoirs parmi les habitants de la ville. Malheureusement, ce qui devait être une amélioration bienvenue de l’infrastructure urbaine s’est transformé en un énième chantier tardant à aboutir. Un budget global de 11 millions de dirhams avait été prévu pour la réalisation de ce programme. Selon les délais initialement prévus, un premier lot de 20 toilettes publiques aurait dû être opérationnel dès le mois de janvier 2024. Les 40 autres unités devaient suivre et être mises en service avant la fin de cette année. Mais les retards accumulés dans l’exécution du marché public ont repoussé l’échéance au mois de mars 2025 pour l’installation de l’ensemble des infrastructures.

Le Matin

Etudiants en pharmacie: le ministère fixe les modalités et les dates de reprise

Au moment où les étudiants en médecine manifestent à Rabat et Casablanca, le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé, jeudi, que les Facultés de médecine et de pharmacie prendraient les mesures nécessaires pour un retour à la normale de leur fonctionnement. À noter que le communiqué du ministère s’adresse aux étudiants en pharmacie, mais ne fait pas le distinguo entre les facultés. Aucune précision n’est apportée à l’adresse des étudiants en médecine qui avaient rejeté la médiation du Médiateur.

Mobilité ferroviaire: le TGV reliera Marrakech-Tanger en 2 h 45

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans la mobilité ferroviaire avec le projet d’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) qui reliera Marrakech à Tanger en seulement 2 h 45. Mohamed Rabie Khlie, directeur général de I’ONCF, a mis en avant cette avancée stratégique lors du Salon InnoTrans 2024 à Berlin. D’un investissement de 8 milliards de dirhams, ce projet inclut également l’acquisition de nouveaux trains et des initiatives pour renforcer le transport de proximité, consolidant ainsi la position du Maroc dans l’industrie ferroviaire mondiale.

Indice mondial de l’innovation: le Maroc à la 66e place

Le Maroc avance de 4 rangs dans l’Indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette année, il est 66e mondial, et 9e dans la région MENA. L’indice positionne le Royaume en tête du classement pour l’indicateur relatif aux dépôts des dessins et modèles industriels par origine et par PIB. Une performance exceptionnelle !