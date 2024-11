De très nombreux dirigeants à travers le monde ont félicité mercredi Donald Trump après sa victoire. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui fait savoir qu’il ne réagirait pas à l’élection du milliardaire américain.

Les dirigeants européens ont félicité Trump, des réactions qui contrastent avec leur accueil réservé, voire froid, après sa première élection en 2016.

Connaissant la défiance dont Trump a pu faire preuve à l’égard de l’Otan, plusieurs alliés européens ont également appelé de leurs vœux une Europe plus « autonome » et plus « responsable », à l’instar de la Danoise Mette Frederiksen.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Donald Trump lui exprimant ses plus sincères félicitations suite à son élection pour un nouveau mandat en tant que président des États-Unis d’Amérique, ainsi que ses meilleurs vœux de plein succès dans ses hautes fonctions et dans ses efforts au service du peuple américain.

Le Roi souligne que la victoire retentissante de Trump lors de ces élections est une reconnaissance de son patriotisme et une confirmation de son engagement continu à défendre les intérêts suprêmes des États-Unis, « notre ami et allié de longue date ».

ONU

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a insisté sur l’importance de la « coopération » entre les Etats-Unis et les Nations unies, qui « sont prêtes à travailler de façon constructive avec la prochaine administration pour faire face aux défis dramatiques de notre monde », alors que les relations avaient été compliquées lors du premier mandat du républicain à la Maison Blanche.

Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé ses « chaleureuses » félicitations à Donald Trump et réaffirmé l’importance du « partenariat entre les peuples » européen et américain, imitée peu après par le président du Conseil européen Charles Michel.

« L’UE a hâte de poursuivre sa coopération constructive » avec les États-Unis, a relevé ce dernier.

Les pays européens

« Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les Etats-Unis et en défendant nos intérêts et nos valeurs », a dit le président Emmanuel Macron.

« Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus que l’un contre l’autre », a, lui, réagi le chancelier Olaf Scholz.

« L’Italie et les Etats-Unis sont des nations ‘sœurs’ liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique », a, pour sa part, commenté la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.

« En tant qu’alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, de démocratie et de libre entreprise », a assuré le Premier ministre Keir Starmer.

Le Premier ministre Ulf Kristersson a, de son côté, évoqué sa crainte de voir l’aide militaire à l’Ukraine réduite ainsi que d’un retour au protectionnisme économique aux États-Unis.

« Un partenariat solide doit se fonder sur une Europe plus autonome et assumant une responsabilité encore plus grande dans sa propre sécurité », a martelé la Première ministre Mette Frederiksen.

« Félicitations au président Donald Trump pour son énorme victoire. Une victoire dont le monde a bien besoin ! », a commenté le Premier ministre Viktor Orban.

Le chef du gouvernement Robert Fico a estimé que le succès du candidat « conservateur » aux Etats-Unis marquait « une défaite des idées libérales et progressistes », qu’il compare régulièrement à un cancer.

« L’Europe doit de toute urgence prendre davantage ses responsabilités en matière de sécurité », a martelé le chef de la diplomatie Radoslaw Sikorski.

Otan

« Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte », a affirmé le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte.

Russie

Le Kremlin a fait savoir qu’il jugerait la nouvelle présidence de Donald Trump sur ses « actes », précisant que Vladimir Poutine n’avait pas prévu de le féliciter.

La Russie « ne nourrit aucune illusion » sur le milliardaire mais « travaillera » avec lui en poursuivant dans le même temps « tous ses objectifs » en Ukraine, a déclaré la diplomatie russe.

Ukraine

« J’apprécie l’engagement du président Trump en faveur de l’approche la paix par la force dans les affaires mondiales. C’est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l’Ukraine d’une paix juste », a réagi le chef de l’Etat Volodymyr Zelensky, se félicitant de l' »impressionnante victoire » de Donald Trump.

Turquie

Le président Recep Tayyip Erdogan a salué la victoire de son « ami » Donald Trump. « Nous espérons que (…) les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre entre la Russie et l’Ukraine, prendront fin ».

Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué « le plus grand retour de l’Histoire ».

« Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l’Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l’Amérique », a-t-il ajouté, concluant : « C’est une énorme victoire ! ».

Proche-Orient

« Nous nous devons de féliciter le président élu et le peuple américain pour sa pratique de la démocratie », a noté le Premier ministre Najib Mikati.

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas « a exprimé son aspiration à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région ». Il se dit « convaincu que les Etats-Unis soutiendront les aspirations légitimes » des Palestiniens.

Le roi Salmane et son fils, le prince héritier et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, ont félicité Donald Trump, qui a entretenu des relations chaleureuses avec cette puissante monarchie du Golfe pendant son premier mandat.

Le roi Abdallah II a dit vouloir retravailler avec Donald Trump pour « la paix et la stabilité » au Moyen-Orient.

« J’ai espoir que la nouvelle administration américaine encouragera une nécessaire stabilité et un dialogue constructif » au Moyen-Orient, a commenté le président Abdel Latif Rachid, dont le pays est un grand allié de l’Iran.

Pays de l’Asie

« Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique », a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

« Le partenariat de longue date entre Taïwan et les Etats-Unis, bâti sur des valeurs et des intérêts communs, continuera à servir de pierre angulaire pour la stabilité régionale et conduira à une plus grande prospérité pour nous tous », a assuré le président Lai Ching-te.

« J’espère travailler en étroite collaboration avec M. Trump pour porter l’alliance et les relations nippo-américaines à de nouveaux sommets », a déclaré le Premier ministre Shigeru Ishiba.

Le président Yoon Suk Yeol a affiché sa « hâte » de travailler avec Donald Trump, affirmant que, sous son « fort leadership, l’avenir de l’alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis d’Amérique sera meilleur ».

Le Premier ministre Narendra Modi a adressé ses « félicitations du fond du cœur » son « ami » Donald Trump pour sa « victoire électorale historique ». « Je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le (…) partenariat global et stratégique » entre l’Inde et les Etats-Unis.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a salué « une victoire historique« .

Le gouvernement a dit espérer « un nouveau chapitre » avec la réélection de Donald Trump qui avait signé un accord de paix avec les talibans pendant son premier mandat.

« Assurer une paix stable en Afghanistan (…) fera partie intégrante de notre coopération » avec Donald Trump, a expliqué le président Chavkat Mirzioïev.

Le Kazakhstan, un allié de la Russie, veut développer la coopération bilatérale notamment « dans les domaines de la sécurité et de la non-prolifération des armes nucléaires », a lancé le président Kassym-Jomart Tokaïev.

Amériques

« Je sais que le président Trump et moi-même travaillerons ensemble pour plus d’opportunités, de prospérité, et de sécurité pour nos deux nations », a lancé le Premier ministre Justin Trudeau.

Le Mexique n’a « aucun motif de préoccupation » avec l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis, son premier partenaire commercial, a affirmé la présidente Claudia Sheinbaum. « Nous sommes un pays libre, indépendant, souverain et il y aura une bonne relation avec les Etats-Unis ».

« Le monde a besoin de dialogue et de travail commun pour que nous ayons plus de paix, de développement et de prospérité », a souligné le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

« Le dialogue Nord/Sud est toujours d’actualité », a relevé le président Gustavo Petro, qui a mis en garde contre « la réalité de l’effondrement climatique ».

Pays d’Afrique

« Je félicite le président Donald Trump pour sa victoire (…) et lui souhaite plein succès. J’ai également hâte de développer les relations entre nos deux pays pendant sa présidence, dans l’intérêt des deux pays », a écrit le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane.

Le président Cyril Ramaphosa a dit se réjouir de la poursuite de la coopération avec les Etats-Unis.

« Ensemble, nous pouvons coopérer davantage sur le plan économique, promouvoir la paix et répondre aux défis mondiaux qui affectent nos citoyens », a affirmé le président Bola Tinubu.